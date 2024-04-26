Чемпионат Бельгии. Юнион разгромил Антверпен

В чемпионате Бельгии в группе за чемпионство состоялся важнейший матч, в котором «Антверпен» принимал «Юнион Сен-Жилуаз».

Бывший соперник «Шахтера» в группе ЛЧ уже выбыл из борьбы за медали, а вот оппонент ещё не теряет шансов на титул.

После равного первого тайма гости успешно провели второй, забив команде Марка Ван Боммела три гола.

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 25 апреля.

Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 0:3

Голы: Пуэртас (48, 87), Амура (56)

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