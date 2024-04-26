25.04.2024 21:30 – FT 0 : 3
Бельгия26 апреля 2024, 04:21 | Обновлено 26 апреля 2024, 04:24
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Чемпионат Бельгии. Юнион разгромил Антверпен
Бывший соперник «Шахтера» в группе ЛЧ провалил второй тайм
26 апреля 2024, 04:21 | Обновлено 26 апреля 2024, 04:24
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В чемпионате Бельгии в группе за чемпионство состоялся важнейший матч, в котором «Антверпен» принимал «Юнион Сен-Жилуаз».
Бывший соперник «Шахтера» в группе ЛЧ уже выбыл из борьбы за медали, а вот оппонент ещё не теряет шансов на титул.
После равного первого тайма гости успешно провели второй, забив команде Марка Ван Боммела три гола.
Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 25 апреля.
Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 0:3
Голы: Пуэртас (48, 87), Амура (56)
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