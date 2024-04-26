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Чемпионат Бельгии
Антверпен
25.04.2024 21:30 – FT 0 : 3
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
26 апреля 2024, 04:21 | Обновлено 26 апреля 2024, 04:24
55
0

Чемпионат Бельгии. Юнион разгромил Антверпен

Бывший соперник «Шахтера» в группе ЛЧ провалил второй тайм

26 апреля 2024, 04:21 | Обновлено 26 апреля 2024, 04:24
55
0
Чемпионат Бельгии. Юнион разгромил Антверпен
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Бельгии в группе за чемпионство состоялся важнейший матч, в котором «Антверпен» принимал «Юнион Сен-Жилуаз».

Бывший соперник «Шахтера» в группе ЛЧ уже выбыл из борьбы за медали, а вот оппонент ещё не теряет шансов на титул.

После равного первого тайма гости успешно провели второй, забив команде Марка Ван Боммела три гола.

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 25 апреля.

Антверпен – Юнион Сен-Жилуаз – 0:3

Голы: Пуэртас (48, 87), Амура (56)

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Юнион Сен-Жилуаз Антверпен чемпионат Бельгии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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