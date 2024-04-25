Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЩАН: «Моя любимая часть – когда говорят, что тренировка закончена»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 23:37 | Обновлено 25 апреля 2024, 23:41
32
0

БУЩАН: «Моя любимая часть – когда говорят, что тренировка закончена»

Вратарь «Динамо» рассказал о своих выступлениях за бело-синих в УПЛ

25 апреля 2024, 23:37 | Обновлено 25 апреля 2024, 23:41
32
0
БУЩАН: «Моя любимая часть – когда говорят, что тренировка закончена»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о своих выступлениях за бело-синих в чемпионате Украины:

– Как чувствуете себя после уверенной победы над «Полесьем»? Какое настроение внутри коллектива?

– Все хорошо, правда, я немного приболел перед игрой, поэтому выходной в понедельник провел дома. Настроение неплохое, но мы ожидаем, что борьба за золотые медали еще впереди. Осталось шесть туров, от первого места нас отделяют четыре очка, но, полагаю, нет ничего невозможного, поэтому отличать победу над «Полесьем» от любых других я бы не стал.

– После поединка с «Минаем» эту игру удалось провести лучше? Никаких нареканий не было?

– Мы играем в таком клубе, что если побеждаешь уверенно, говорят, что это соперник слабый, если побеждаешь менее уверенно, критикуют за нашу игру. Сыграли вничью – это рассматривается как поражение. Я к этому уже привык, поэтому отношусь по-философски, особенно не читаю комментарии. Победили – это самое главное. За каждую победу дают три очка, поэтому сыграли успешно – и пошли дальше. Позже будем разбираться и смотреть, что не так.

– На матч с «Полесьем» вы выводили детей погибших фанатов «Динамо», с какими чувствами приобщились к этой акции?

– Мы уже давно поддерживаем благотворительный фонд «Трибуна героев», все клубы присоединились к этой акции и принимают в ней участие. Жаль, что повод, из которого дети выходили с нами, грустный. Пытаемся их поддерживать. Надеюсь, эмоции, которые они получили, выйдя на поле, хотя бы чуть-чуть украсят их жизнь.

– Это дополнительно мотивировало футболистов на игру?

– Да, нам тоже это добавило эмоций и мотивации. Сочувствуем каждой семье, в которой горе. В нашей стране большая беда – это война, и мы выражаем солидарность с этими семьями. Невозможно поверить, что такое происходит в 21 веке. Воспринимаю это близко к сердцу. Участие в этой акции прибавило сил, чтобы одержать победу.

– Расскажите, чему была посвящена тренировка, на что обращали особое внимание?

– Это была первая тренировка в недельном цикле, больше для эмоций. Мы поработали в тренажерном зале, подготовились к основной части тренировки. У нас, вратарей, была своя работа. В общем, у нас есть два дня, которые мы в большинстве своем посвящаем нагрузкам. Так что все как всегда, идем по привычному графику. Нет смысла выделять какое-нибудь новое упражнение.

– Какая ваша любимая часть тренировок для вратарей?

– Я пошучу: моя любимая часть, это когда тренеры говорят, что тренировка закончена (смеется). Признаюсь, все мы немного ленивые.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер в Святошине провел тренировку, готовясь к игре с ЛНЗ
Вынужденная пауза. Вместо игры с Металлургом Хуст сыграет спарринг
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Георгий Бущан Динамо - Полесье Полесье Житомир
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Мудрик своей игрой за Челси сделал антирекламу нашим игрокам»
Футбол | 25 апреля 2024, 15:58 24
Йожеф САБО: «Мудрик своей игрой за Челси сделал антирекламу нашим игрокам»
Йожеф САБО: «Мудрик своей игрой за Челси сделал антирекламу нашим игрокам»

Бывший тренер сборной Украины оценил уровень некоторых украинских футболистов

Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Футбол | 25 апреля 2024, 18:50 0
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины

Место в воротах Лунина может занять Куртуа

Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Футбол | 25.04.2024, 00:05
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
Футбол | 25.04.2024, 22:27
Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
Кепа или Лунин? В Испании шокировали именем вратаря Реала на следующую игру
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 25.04.2024, 10:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
23.04.2024, 20:17
Футбол
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
25.04.2024, 11:05 14
Футбол
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
Коуч Эвертона оценил матч с Ливерпулем и прокомментировал травму Миколенко
25.04.2024, 03:55 2
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
24.04.2024, 20:03 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем