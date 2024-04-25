БУЩАН: «Моя любимая часть – когда говорят, что тренировка закончена»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о своих выступлениях за бело-синих в чемпионате Украины:

– Как чувствуете себя после уверенной победы над «Полесьем»? Какое настроение внутри коллектива?

– Все хорошо, правда, я немного приболел перед игрой, поэтому выходной в понедельник провел дома. Настроение неплохое, но мы ожидаем, что борьба за золотые медали еще впереди. Осталось шесть туров, от первого места нас отделяют четыре очка, но, полагаю, нет ничего невозможного, поэтому отличать победу над «Полесьем» от любых других я бы не стал.

– После поединка с «Минаем» эту игру удалось провести лучше? Никаких нареканий не было?

– Мы играем в таком клубе, что если побеждаешь уверенно, говорят, что это соперник слабый, если побеждаешь менее уверенно, критикуют за нашу игру. Сыграли вничью – это рассматривается как поражение. Я к этому уже привык, поэтому отношусь по-философски, особенно не читаю комментарии. Победили – это самое главное. За каждую победу дают три очка, поэтому сыграли успешно – и пошли дальше. Позже будем разбираться и смотреть, что не так.

– На матч с «Полесьем» вы выводили детей погибших фанатов «Динамо», с какими чувствами приобщились к этой акции?

– Мы уже давно поддерживаем благотворительный фонд «Трибуна героев», все клубы присоединились к этой акции и принимают в ней участие. Жаль, что повод, из которого дети выходили с нами, грустный. Пытаемся их поддерживать. Надеюсь, эмоции, которые они получили, выйдя на поле, хотя бы чуть-чуть украсят их жизнь.

– Это дополнительно мотивировало футболистов на игру?

– Да, нам тоже это добавило эмоций и мотивации. Сочувствуем каждой семье, в которой горе. В нашей стране большая беда – это война, и мы выражаем солидарность с этими семьями. Невозможно поверить, что такое происходит в 21 веке. Воспринимаю это близко к сердцу. Участие в этой акции прибавило сил, чтобы одержать победу.

– Расскажите, чему была посвящена тренировка, на что обращали особое внимание?

– Это была первая тренировка в недельном цикле, больше для эмоций. Мы поработали в тренажерном зале, подготовились к основной части тренировки. У нас, вратарей, была своя работа. В общем, у нас есть два дня, которые мы в большинстве своем посвящаем нагрузкам. Так что все как всегда, идем по привычному графику. Нет смысла выделять какое-нибудь новое упражнение.

– Какая ваша любимая часть тренировок для вратарей?

– Я пошучу: моя любимая часть, это когда тренеры говорят, что тренировка закончена (смеется). Признаюсь, все мы немного ленивые.