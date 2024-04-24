Бущан рассказал о подготовке Динамо к матчу с Днепром-1

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан поделился ходом подготовки команды к матчу 26-го тура УПЛ с «Днепром-1», который запланирован на 27 апреля.

– Следующий матч с «Днепром-1», чем вам запомнился этот соперник после матча первого круга?

– Это хороший соперник. Мы играем в гостях, там всем командам трудно. Думаем только о победе, ведь пути назад у нас нет, только вперед. Ожидаю, что будет тяжелый матч.

– В прошлом матче «Динамо» минимально уступило, благодаря голу Гуцуляка, во второй части сезона «Днепр-1» не выглядит настолько мощно?

– Матч от матча может отличаться, но против «Динамо» все соперники выходят, как на последний бой. Так было и будет всегда. На ходу наш оппонент или переживает спад - это не играет никакой роли. Повторюсь, когда команды выходят против «Динамо», у них силы где и берутся, их хватает на все, что угодно.

– Ходят слухи, что этот поединок команды могут сыграть в Киеве, или вам бы хотелось, чтобы игру перенесли из Днепра?

– Думаю, мало вероятности, что такое произойдет. В Днепре частые воздушные тревоги, поэтому нужно понимать, что из-за этого можем играть на пару часов дольше. Хочется просто спокойно сыграть, чтобы все было хорошо.

– На этот раз команда проведет полноценный недельный цикл подготовки, это привычнее, чем играть дважды в неделю?

– Люди ко всему привыкают, и мы уже привыкли играть через третий день на четвертый. У нас так было и осенью, когда участвовали в еврокубках, и сейчас в чемпионате. Лучше играть в таком режиме, ведь ты постоянно находишься в тонусе, и тренировок меньше (улыбается).

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