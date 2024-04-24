Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бущан рассказал о подготовке Динамо к матчу с Днепром-1
Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 20:41 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:48
389
0

Бущан рассказал о подготовке Динамо к матчу с Днепром-1

Динамовский вратарь – о будущем поединке

24 апреля 2024, 20:41 | Обновлено 24 апреля 2024, 20:48
389
0
Бущан рассказал о подготовке Динамо к матчу с Днепром-1
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан поделился ходом подготовки команды к матчу 26-го тура УПЛ с «Днепром-1», который запланирован на 27 апреля.

– Следующий матч с «Днепром-1», чем вам запомнился этот соперник после матча первого круга?

– Это хороший соперник. Мы играем в гостях, там всем командам трудно. Думаем только о победе, ведь пути назад у нас нет, только вперед. Ожидаю, что будет тяжелый матч.

– В прошлом матче «Динамо» минимально уступило, благодаря голу Гуцуляка, во второй части сезона «Днепр-1» не выглядит настолько мощно?

– Матч от матча может отличаться, но против «Динамо» все соперники выходят, как на последний бой. Так было и будет всегда. На ходу наш оппонент или переживает спад - это не играет никакой роли. Повторюсь, когда команды выходят против «Динамо», у них силы где и берутся, их хватает на все, что угодно.

– Ходят слухи, что этот поединок команды могут сыграть в Киеве, или вам бы хотелось, чтобы игру перенесли из Днепра?

– Думаю, мало вероятности, что такое произойдет. В Днепре частые воздушные тревоги, поэтому нужно понимать, что из-за этого можем играть на пару часов дольше. Хочется просто спокойно сыграть, чтобы все было хорошо.

– На этот раз команда проведет полноценный недельный цикл подготовки, это привычнее, чем играть дважды в неделю?

– Люди ко всему привыкают, и мы уже привыкли играть через третий день на четвертый. У нас так было и осенью, когда участвовали в еврокубках, и сейчас в чемпионате. Лучше играть в таком режиме, ведь ты постоянно находишься в тонусе, и тренировок меньше (улыбается).

Ранее Бущан рассказал, что должен сделать, чтобы встать в один ряд с Шовковским.

По теме:
МИЛЕВСКИЙ: «Хочу найти нападающего в Динамо, который был бы похож на меня»
Украинский клуб сорвал матч чемпионата. Стала известна причина
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Показали хорошую игру с сильным соперником»
Георгий Бущан Динамо Киев Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Днепр-1
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Подросток на матче Челси показал душераздирающий баннер
Футбол | 24 апреля 2024, 02:23 2
ФОТО. Подросток на матче Челси показал душераздирающий баннер
ФОТО. Подросток на матче Челси показал душераздирающий баннер

Матч АПЛ завершился разгромной победой Арсенала со счетом 5:0

Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Футбол | 24 апреля 2024, 15:12 6
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем
Источник: Судаков – главный приоритет Наполи, но есть ряд проблем

Инсайд о ведущем игроке Шахтера от итальянского СМИ

Букмекеры оценили шансы Арсенала на титул АПЛ 2023/24 после разгрома Челси
Футбол | 24.04.2024, 20:41
Букмекеры оценили шансы Арсенала на титул АПЛ 2023/24 после разгрома Челси
Букмекеры оценили шансы Арсенала на титул АПЛ 2023/24 после разгрома Челси
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Футбол | 23.04.2024, 23:59
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 24.04.2024, 08:01
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 2
Теннис
Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
23.04.2024, 14:23
Снукер
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 34
Футбол
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
23.04.2024, 07:25 29
Футбол
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
23.04.2024, 22:36 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем