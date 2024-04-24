Бущан рассказал, что должен сделать, чтобы встать в один ряд с Шовковским

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан в матче УПЛ с «Полесьем» (3:0) в 100-й раз в карьере сыграл в чемпионате Украины.

При этом он 50-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю Бущан занимает второе место после Александра Шовковского в списке самых «сухих» голкиперов «Динамо» в УПЛ.

– Следили ли за своей статистикой? Знали, что матч с «Полесьем» будет для вас 100-м в Премьер-лиге?

– Нет, не следил и не знал о 100-м матче. Но смотрел, что через несколько поединков сыграю 150-й матч за «Динамо» во всех турнирах. Если принять во внимание время, за которое я провел эти поединки, считаю, что сыграл мало. Мог сыграть больше, но, к сожалению, были травмы и конкуренция. Знаю, чтобы догнать Александра Шовковского, мне нужно сыграть еще две карьеры (улыбается). В целом, приятно провести в Премьер-лиге 100 матчей. И еще много впереди.

– Половину из этих матчей вы сыграли «на ноль», вас радует такой процент «сухих» поединков?

– Надо принимать во внимание то, что я играю за «Динамо», где собраны лучшие футболисты страны, поэтому и такой процент «сухих» матчей. Лучше смотреть, сколько я пропустил, видимо, в этой графе нужно что-то улучшать (улыбается). Вообще, конечно, очень приятно играть «на ноль» и побеждать.

– Какой матч за это время вам запомнился больше всего? Какой могли бы выделить?

– Пожалуй, я бы выделил два матча – это дебютный поединок за «Динамо» и чемпионский, когда мы победили «Ингулец» и досрочно выиграли чемпионат.

– А какой поединок считаете неудачным, и его хотелось бы забыть?

– Было таких пару поединков, которые бы хотелось вообще стереть из памяти (улыбается).