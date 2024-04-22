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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 12:11 | Обновлено 22 апреля 2024, 12:18
228
0

Бущан отметил двойной юбилей в УПЛ

Голкипер киевлян провел 100-й матч в УПЛ, в том числе 50-й - сухой

22 апреля 2024, 12:11 | Обновлено 22 апреля 2024, 12:18
228
0
Бущан отметил двойной юбилей в УПЛ
ФК Динамо. Георгий Бущан

Матч с «Полесьем» (3:0) стал 100-м для Георгия Бущана в чемпионатах Украины. При этом он 50-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности. С этим показателем Бущан занимает второе место после Александра Шовковского в списке самых «сухих» голкиперов «Динамо» в УПЛ.

Георгий не пропускал во встречах киевлян с 21-м клубом элитного дивизиона. При этом чаще других ему не смогли забить игроки «Александрии» – 6 раз, «Вереса», «Колоса», «Миная» и «Руха» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари Динамо, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ

Вратарь

СМ

Матчи

%

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

233

426

54,7

2.

Георгий БУЩАН

50

100

50,0

3.

Денис БОЙКО

37

69

53,6

4.

Максим КОВАЛЬ

37

74

50,0

5.

Виталий РЕВА

30

50

60,0

6.

Игорь КУТЕПОВ

23

70

32,9

7.

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

17

32

53,1

8.

Андрей КОВТУН

16

26

61,5

9.

Александр РЫБКА

16

37

43,2

10.

Станислав БОГУШ

15

25

60,0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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