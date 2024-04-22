Бущан отметил двойной юбилей в УПЛ
Голкипер киевлян провел 100-й матч в УПЛ, в том числе 50-й - сухой
Матч с «Полесьем» (3:0) стал 100-м для Георгия Бущана в чемпионатах Украины. При этом он 50-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности. С этим показателем Бущан занимает второе место после Александра Шовковского в списке самых «сухих» голкиперов «Динамо» в УПЛ.
Георгий не пропускал во встречах киевлян с 21-м клубом элитного дивизиона. При этом чаще других ему не смогли забить игроки «Александрии» – 6 раз, «Вереса», «Колоса», «Миная» и «Руха» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари Динамо, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ
|
|
Вратарь
|
СМ
|
Матчи
|
%
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
233
|
426
|
54,7
|
2.
|
Георгий БУЩАН
|
50
|
100
|
50,0
|
3.
|
Денис БОЙКО
|
37
|
69
|
53,6
|
4.
|
Максим КОВАЛЬ
|
37
|
74
|
50,0
|
5.
|
Виталий РЕВА
|
30
|
50
|
60,0
|
6.
|
Игорь КУТЕПОВ
|
23
|
70
|
32,9
|
7.
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
17
|
32
|
53,1
|
8.
|
Андрей КОВТУН
|
16
|
26
|
61,5
|
9.
|
Александр РЫБКА
|
16
|
37
|
43,2
|
10.
|
Станислав БОГУШ
|
15
|
25
|
60,0
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