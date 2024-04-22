Бущан отметил двойной юбилей в УПЛ

Матч с «Полесьем» (3:0) стал 100-м для Георгия Бущана в чемпионатах Украины. При этом он 50-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности. С этим показателем Бущан занимает второе место после Александра Шовковского в списке самых «сухих» голкиперов «Динамо» в УПЛ.

Георгий не пропускал во встречах киевлян с 21-м клубом элитного дивизиона. При этом чаще других ему не смогли забить игроки «Александрии» – 6 раз, «Вереса», «Колоса», «Миная» и «Руха» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари Динамо, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ