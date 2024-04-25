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  4. Известно условие, при котором Челси продаст Мудрика летом
Англия
25 апреля 2024, 19:47 |
1451
9

Известно условие, при котором Челси продаст Мудрика летом

Украинский вингер покинет лондонский клуб, если поступит солидное предложение

25 апреля 2024, 19:47 |
1451
9
Известно условие, при котором Челси продаст Мудрика летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английский портал Givemesport проанализировал состав «Челси» и определил категорию «неприкасаемых игроков», которую лондонский клуб точно не продаст.

В эту категорию попали Коул Палмер, Энцо Фернандес, Леви Колвилл, Мало Гюсто и Карни Чуквуэмека. Издание отмечает, что «Челси» будет готов продать Михаила Мудрика в следующее трансферное окно, если клубу поступит солидное предложение.

«Михаил Мудрик – еще один игрок атаки, который не оправдал надежд. Шесть голов в 53 матчах – не то, на что рассчитывал Тодд Боэли, выложив за украинца 88,5 миллионов фунтов стерлингов. Мудрику только 23 и кто-то другой может сделать ставку на его талант, и если летом поступит большое предложение, то «Челси» продаст Михаила», – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Нони Мадуэке
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 9
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zzg77
Я думаю, что Шахтёр купит его за 5 млн. евро. Больше желающих нет!
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+2
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Harun Bakircioğlu
В смысле отдаст бесплатно? Кто ж его купит теперь? И не 88,5 млн фунтов, 70 млн евро.
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+2
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George1
Може Ахметов повернути Мудрика в Шахтар .З Судаковим вони дуже зіграні а Сікана віддати в Баварію і гроші повернуться 
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+1
George1
Якщо продали за 80 млн на 8 рокіів то 2 роки відіграв .ціна зараз 60 млн на 6 років .через рік 50!.В аренду не візьме ніхто .У мудрика зарплатня 600 тисяч фунтів в місяць .хто таке мудрику буде платити ? За що ?
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0
Lulinnha
Ціна падає стрімко... Скоріше віддадуть в оренду. В умовний Ноттінгем підійшов би. 
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0
Tomchick⚽
Шо спорт юа якихось лєвих інсайдерів беруть. Може це і правда, але краще не вірити в це
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0
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