Известно условие, при котором Челси продаст Мудрика летом

Английский портал Givemesport проанализировал состав «Челси» и определил категорию «неприкасаемых игроков», которую лондонский клуб точно не продаст.

В эту категорию попали Коул Палмер, Энцо Фернандес, Леви Колвилл, Мало Гюсто и Карни Чуквуэмека. Издание отмечает, что «Челси» будет готов продать Михаила Мудрика в следующее трансферное окно, если клубу поступит солидное предложение.

«Михаил Мудрик – еще один игрок атаки, который не оправдал надежд. Шесть голов в 53 матчах – не то, на что рассчитывал Тодд Боэли, выложив за украинца 88,5 миллионов фунтов стерлингов. Мудрику только 23 и кто-то другой может сделать ставку на его талант, и если летом поступит большое предложение, то «Челси» продаст Михаила», – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Мудрик счастлив в «Челси» и не думает об уходе.