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  4. Источник: Мудрик счастлив в Челси и не думает об уходе
Англия
11 апреля 2024, 20:48 |
1186
2

Источник: Мудрик счастлив в Челси и не думает об уходе

Украинский вингер не собирается переходить в другой клуб летом

11 апреля 2024, 20:48 |
1186
2
Источник: Мудрик счастлив в Челси и не думает об уходе
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер сборной Украины Михаил Мудрик не планирует покидать лондонский «Челси» во время предстоящего летнего трансферного окна. Об этом сообщил известный инсайдер Экрем Конур:

«Михаил Мудрик счастлив в «Челси» и, несмотря на все слухи, он не думает о том, чтобы покинуть лондонский клуб в конце нынешнего сезона», – написал Конур на своей странице в Твиттере.

Вчера сообщалось о том, что в «Челси» разочарованы Мудриком, и собираются подписать на замену ему Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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PUMA
Ну правильно,он футболист(профессия),такую личку он уже нигде по получил.А тут контракт на 9 лет. Можна вообще не париться  
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+1
COBA
Та я думаю)))
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0
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