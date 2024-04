Источник: Мудрик счастлив в Челси и не думает об уходе

23-летний вингер сборной Украины Михаил Мудрик не планирует покидать лондонский «Челси» во время предстоящего летнего трансферного окна. Об этом сообщил известный инсайдер Экрем Конур:

«Михаил Мудрик счастлив в «Челси» и, несмотря на все слухи, он не думает о том, чтобы покинуть лондонский клуб в конце нынешнего сезона», – написал Конур на своей странице в Твиттере.

Вчера сообщалось о том, что в «Челси» разочарованы Мудриком, и собираются подписать на замену ему Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.

Mykhaylo Mudryk is happy to be at Chelsea and, despite the rumors, he is not thinking about leaving the London club at the end of the season. pic.twitter.com/dxYBKqH3xg