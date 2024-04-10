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  4. Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Англия
10 апреля 2024, 12:46 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:47
1879
11

Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?

Лондонцы планируют приобрести замену украинскому вингеру

10 апреля 2024, 12:46 | Обновлено 10 апреля 2024, 12:47
1879
11
Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21-летний вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс заинтересовал лондонский «Челси».

По информации портала Football Insider, вингером «Атлетика» руководство лондонского клуба хочет заменить украинского футболиста Михаила Мудрика. Отмечается, что Мудрик вместе с Рахимом Стерлингом разочаровали руководство и тренерский штаб «Челси», ведь от обоих ждали более качественной игры.

Ранее экс-футболист Уильям Галлас поделился мнением о том, сможет ли украинский вингер «синих» Михаил Мудрик быть полезным «Арсеналу».

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Михаил Мудрик Челси Рахим Стерлинг Нико Уильямс трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Источник Football Insider
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Комментарии 11
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Джей Гетсбі
Кайседо за 125 лямів постйно провалюється в центрі,джексон в порожні ворота не влучає,а про захист - взагалі мовчу🤦‍♂️
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+6
anacreon
Ми всі розчаровані. Але що чекати, коли людина на заміні. Якби він грав кожен матч, то може й пригрався би. А що вони думають про Енцо, Кайседо та інших 100-мільйонників, які грають кожен матч, але команда щось програє.
Нормально там грає один Палмер. І то хто зна як би виглядав, якби виходив на 25 хв як Мудрик.
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+4
Микола Захарченко
А в Челсі більше ніким не розчаровані , тільки Мудриком ??
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+4
Anna.
Всі інші в Челсі просто ж таки зачаровують своєю грою)) А піти з цього Челсі,  то для самого Мудрика може бути тільки на користь.
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+3
ĴØЌÉŔ
Да Мудрик не блещит . Но на него что решили повесить всех собак ? Он Ман Сити за Грильиша вообще 115 млн заплатили и он особо результативностью не блещит .  А тут условный Кайседо постоянно лагает и привозит и не чего норм 
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+3
Max123
Напевне, це навіть краще для Мудрика. Бо розвиватися в тій помийці дуже тяжко.
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+2
Keen Vision
Взагалі у керівництва клубу має бути більше питань до організації гри, ніж до рівня гравців. Гравці вартістю 50-100 млн не можуть бути поганими. Якщо 2/3 команди не може демонструвати свої найкращі якості, то питання явно не у гравцях.
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+1
Keen Vision
Цікавіше було б послухати, ким у Челсі не розчаровані) Новачки клубу, мабуть, теж не в захваті від проекту, бо поки не видно, за рахунок чого ця команда може боротися хоча б за топ-5 в АПЛ.
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+1
Gargantua
сбсн команду сейчас тащат Галлахер и Палмер.
при том что Палмера купили не дорого а Галлахер вообще свой воспитанник.
а самые дорогие приобретения (Кайседо, Энцо и Мудрик) оказались провальными
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+1
umnuy2
Мудрику лучше уйти с этого середняка АПЛ.
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0
Владислав Рейский
в шахту верните)
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-2
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