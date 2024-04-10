Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?
Лондонцы планируют приобрести замену украинскому вингеру
21-летний вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс заинтересовал лондонский «Челси».
По информации портала Football Insider, вингером «Атлетика» руководство лондонского клуба хочет заменить украинского футболиста Михаила Мудрика. Отмечается, что Мудрик вместе с Рахимом Стерлингом разочаровали руководство и тренерский штаб «Челси», ведь от обоих ждали более качественной игры.
Ранее экс-футболист Уильям Галлас поделился мнением о том, сможет ли украинский вингер «синих» Михаил Мудрик быть полезным «Арсеналу».
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Нормально там грає один Палмер. І то хто зна як би виглядав, якби виходив на 25 хв як Мудрик.
при том что Палмера купили не дорого а Галлахер вообще свой воспитанник.
а самые дорогие приобретения (Кайседо, Энцо и Мудрик) оказались провальными