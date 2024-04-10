Источник: В Челси крайне разочарованы Мудриком. Какое будущее ждет Михаила?

21-летний вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс заинтересовал лондонский «Челси».

По информации портала Football Insider, вингером «Атлетика» руководство лондонского клуба хочет заменить украинского футболиста Михаила Мудрика. Отмечается, что Мудрик вместе с Рахимом Стерлингом разочаровали руководство и тренерский штаб «Челси», ведь от обоих ждали более качественной игры.

Ранее экс-футболист Уильям Галлас поделился мнением о том, сможет ли украинский вингер «синих» Михаил Мудрик быть полезным «Арсеналу».