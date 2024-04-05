Фактор Мудрика. Галлас объяснил когда и как Арсенал сможет стать чемпионом

Бывший защитник «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас поделился мнением о том, сможет ли украинский вингер «синих» Михаил Мудрик быть полезным «канонирам», и объяснил, почему коуч последних Микель Артета был очень заинтересован в этой сделке.

«Я знаю, что Эммануэль Пети говорил, что Михаил Мудрик потенциально может присоединиться к «Арсеналу», поскольку он нравится Артете. Мудрик может хорошо подойти «канонирам» с его скоростью и качеством, и именно поэтому он нравится Артете».

«До того, как он подписал контракт с «Челси», «Арсенал» почти купил его, но он передумал, и вы не можете этого забыть. Я уже говорил, что «Арсенал» выиграет титул в следующем году, а не в этом, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь», – заявил Галлас.

Ранее Галлас рассказывал, при каком условии руководство «Челси» согласится продать Мудрика в «Арсенал».