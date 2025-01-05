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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 10:56 | Обновлено 05 января 2025, 11:00
879
0

Звезда УПЛ мог оказаться в Барселоне. Известно, почему отклонил предложение

Хрвое Илича приглашали в академию каталонцев

05 января 2025, 10:56 | Обновлено 05 января 2025, 11:00
879
0
Звезда УПЛ мог оказаться в Барселоне. Известно, почему отклонил предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Хрвое Илич

Хорватский легионер криворожского «Кривбасса» Хрвое Илич заявил, что в период выступлений за загребское «Динамо» имел приглашение поехать в академию каталонской «Барселоны». Хорват объяснил, почему отказался от этой идеи.

«Президент Динамо Загреб связался с моим агентом и предложил присоединиться к их академии. Признаюсь, в то время я был одним из самых перспективных юных футболистов Хорватии. Был рад получить такое предложение от топового клуба в своей стране, потому что хотел развиваться и выходить на новый уровень.

Кстати, незадолго до этого у меня было приглашение от Барселоны. Но отказался, ведь мне было всего 14 лет и я не был готов жить на таком большом расстоянии от родительского дома», – рассказал Илич.

Ранее Хрвое признался, что ждет вызова в национальную сборную Хорватии.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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