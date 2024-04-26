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26 апреля 2024, 02:34 | Обновлено 26 апреля 2024, 02:38
12
0

Сборная Украины U-19 сыграет спарринг с командой Первой лиги

30 апреля в Киеве команда Михайленко встретится с Диназом из Вышгорода

26 апреля 2024, 02:34 | Обновлено 26 апреля 2024, 02:38
12
0
Сборная Украины U-19 сыграет спарринг с командой Первой лиги
ФК Металлист

Юношеская сборная Украины U-19 проведет товарищеский матч 30 апреля в Киеве. Соперником сборной в спарринге станет команда «Диназ» Вышгорода.

Команда Дмитрия Михайленко готовится к Евро-2024 U-19, турнир пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. Соперниками украинцев на континентальном первенстве будут хозяева турнира, а также Норвегия и Италия.

Сразу 5 игроков харьковского «Металлиста» получили вызов в сборную U-19. В состав сине-желтых поедут защитники Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов и Даниил Приходько, полузащитники Даниил Кайдалов и Геннадий Синчук. Для всех, кроме Синчука, этот вызов в команду U-19 первый.

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Николай Степанюк Источник: ФК Металлист
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