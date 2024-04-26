Сборная Украины U-19 сыграет спарринг с командой Первой лиги

Юношеская сборная Украины U-19 проведет товарищеский матч 30 апреля в Киеве. Соперником сборной в спарринге станет команда «Диназ» Вышгорода.

Команда Дмитрия Михайленко готовится к Евро-2024 U-19, турнир пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. Соперниками украинцев на континентальном первенстве будут хозяева турнира, а также Норвегия и Италия.

Сразу 5 игроков харьковского «Металлиста» получили вызов в сборную U-19. В состав сине-желтых поедут защитники Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов и Даниил Приходько, полузащитники Даниил Кайдалов и Геннадий Синчук. Для всех, кроме Синчука, этот вызов в команду U-19 первый.