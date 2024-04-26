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26 апреля 2024, 03:55 |
14
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля

Важные события во всех видах спорта

26 апреля 2024, 03:55 |
14
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Бохум – Хоффенхайм

Favbet 2.26 – 3.85 – 3.00

21:45 Фрозиноне – Салернитана

Favbet 1.43 – 5.00 – 7.50

22:00 Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Favbet 2.80 – 3.30 – 2.70

ТЕННИС

13:30 Кэролайн Доулхайд – Ангелина Калинина

Favbet 3.66 – 1.29

15:00 Марта Костюк – Майар Шериф

Favbet 1.19 – 4.74

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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