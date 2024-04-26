Другие новости26 апреля 2024, 03:55 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
Важные события во всех видах спорта
26 апреля 2024, 03:55 |
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В пятницу, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Бохум – Хоффенхайм
21:45 Фрозиноне – Салернитана
22:00 Реал Сосьедад – Реал Мадрид
ТЕННИС
13:30 Кэролайн Доулхайд – Ангелина Калинина
15:00 Марта Костюк – Майар Шериф
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