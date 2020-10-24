Украинская Премьер-лига. 7-й тур.



«Львов» – «Днепр-1» – 1:2



Кравчук (23) - Когут (14), Довбык (25).

«Львов»: Костик, Михоби, Кравчук, Махмутович, Грисьо, Клименчук, Шина, Айнсалу, Кошман, Сабино, Ныч.

Запасные: Пеньков, Борзенко, Казлаускас, Комарец, Черьяк, Богунов, Романчук.

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Тейлор, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Назаренко, Булеца, Когут, Довбык.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Цуриков, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Ди Франко.

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Пихалёнок со штрафного пробил в стенку.



45 мин. Кравчук сыграл рукой возле самой линии штрафной!



44 мин. Ухххххх! Довбык получил мяч в штрафной, пробил в дальний угол - мяч пролетел в сантиметрах от штанги!



43 мин. Гости катают мяч возле собственной штрафной, подключая вратаря.



41 мин. Снова затишье в игре. Без моментов в последние минуты.



38 мин. Угловой гостей справа - вратарь выбил мяч кулаком.



37 мин. Опасно! Довбык бил с ходу с линии вратарской в ближний угол - кипер ногой отбил мяч!



36 мин. Булеца забежал в офсайд.



35 мин. Назаренко бил с той же позиции, с которой забивал Довбык. Тоже целился в дальнюю девятку, но не попал.



32 мин. Немного успокоилась игра. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.



29 мин. На данный момент владение мячом - 45:55% в пользу гостей. Игроки Днепра-1 и фолят чаще - 4:8.



27 мин. Логинов получил по ногам от Ныча в игровом эпизоде - капитану гостей оказывают помощь.



25 мин. ГОООООООЛ! Кррррасота! Довбык на углу штрафной обыграл оппонента и внешней стороной стопы пробил точно в дальнюю девятку!



23 мин. ГООООООЛ! Кошман навесил со штрафного слева, Сарнавский пошел на мяч - но остановился. А Кравчук выиграл воздух у защитников и с линии вратарской точно пробил головой!



21 мин. Хозяева атакуют, больше держат мяч - но без ударов по воротам.



18 мин. Угловой хозяев слева - защитник выбил мяч головой.



17 мин. Шина оказался в офсайде.



14 мин. ГООООООЛ! Обрезка хозяев, атака Днепра-1. Когут принял мяч перед штрафной, оценил обстановку - и прицельно пробил в левую от себя девятку!



11 мин. Тейлор прорвался по правому флангу - и выпустил мяч за линию ворот.



9 мин. Костику оказывают помощь: он бросился в ноги Назаренко, и тот задел голову голкипера ногой! К счастью, всё в порядке.



7 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.



4 мин. Момент! Шина бил с разворота под перекладину - Сарнавский тянет!



3 мин. Булеца навесил со штрафного справа, Логинов пробил головой - неточно.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в красном, гости - в синем.

Примерные схемы команд:

В субботу, 24 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой «Львов» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепрянам в прошлом туре удалось наконец-то одержать первую победу в сезоне. Команда сразу же оторвалась от зоны вылета, но главное – показала ту игру, которую от нее ждут. А вот у «Львова» всё печально. Одно очко, добытое в матче с земляками из «Руха», оставляет «горожан» на самом дне турнирной таблицы. Впрочем, когда-то же должны быть и победы. Возможно, уже в ближайшем поединке? Тем более, что опыт побед над «Днепром-1» у львовян имеется: в 5-м туре прошлого чемпионата они победили в гостях со счетом 3:2.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА