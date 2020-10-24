7-й тур
Львов
1 : 2
Днепр-1
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Львов – Днепр-1 – 1:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура украинской Премьер-лиги

  • 24.10.2020 19:30
  • 4357 просмотров
  • 6 комментариев
Львов – Днепр-1 – 1:2. LIVE

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Львов» – «Днепр-1» – 1:2

 Кравчук (23) - Когут (14), Довбык (25).

«Львов»: Костик, Михоби, Кравчук, Махмутович, Грисьо, Клименчук, Шина, Айнсалу, Кошман, Сабино, Ныч. 
Запасные:  Пеньков, Борзенко, Казлаускас, Комарец, Черьяк, Богунов, Романчук. 
«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Тейлор, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Назаренко, Булеца, Когут, Довбык.
Запасные: Юрчук, Сафронов, Коркишко, Цуриков, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Ди Франко.

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Пихалёнок со штрафного пробил в стенку.

45 мин. Кравчук сыграл рукой возле самой линии штрафной!

44 мин. Ухххххх! Довбык получил мяч в штрафной, пробил в дальний угол - мяч пролетел в сантиметрах от штанги!

43 мин. Гости катают мяч возле собственной штрафной, подключая вратаря.

41 мин. Снова затишье в игре. Без моментов в последние минуты.

38 мин. Угловой гостей справа - вратарь выбил мяч кулаком.

37 мин. Опасно! Довбык бил с ходу с линии вратарской в ближний угол - кипер ногой отбил мяч!

36 мин. Булеца забежал в офсайд.

35 мин. Назаренко бил с той же позиции, с которой забивал Довбык. Тоже целился в дальнюю девятку, но не попал.

32 мин. Немного успокоилась игра. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.

29 мин. На данный момент владение мячом - 45:55% в пользу гостей. Игроки Днепра-1 и фолят чаще - 4:8.

27 мин. Логинов получил по ногам от Ныча в игровом эпизоде - капитану гостей оказывают помощь.

 25 мин. ГОООООООЛ! Кррррасота! Довбык на углу штрафной обыграл оппонента и внешней стороной стопы пробил точно в дальнюю девятку!

 23 мин. ГООООООЛ! Кошман навесил со штрафного слева, Сарнавский пошел на мяч - но остановился. А Кравчук выиграл воздух у защитников и с линии вратарской точно пробил головой!

21 мин. Хозяева атакуют, больше держат мяч - но без ударов по воротам.

18 мин. Угловой хозяев слева - защитник выбил мяч головой.

17 мин. Шина оказался в офсайде.

 14 мин. ГООООООЛ! Обрезка хозяев, атака Днепра-1. Когут принял мяч перед штрафной, оценил обстановку - и прицельно пробил в левую от себя девятку!

11 мин. Тейлор прорвался по правому флангу - и выпустил мяч за линию ворот.

9 мин. Костику оказывают помощь: он бросился в ноги Назаренко, и тот задел голову голкипера ногой! К счастью, всё в порядке.

7 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.

4 мин. Момент! Шина бил с разворота под перекладину - Сарнавский тянет!

3 мин. Булеца навесил со штрафного справа, Логинов пробил головой - неточно.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в красном, гости - в синем.

Примерные схемы команд:

    

В субботу, 24 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой «Львов» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепрянам в прошлом туре удалось наконец-то одержать первую победу в сезоне. Команда сразу же оторвалась от зоны вылета, но главное – показала ту игру, которую от нее ждут. А вот у «Львова» всё печально. Одно очко, добытое в матче с земляками из «Руха», оставляет «горожан» на самом дне турнирной таблицы. Впрочем, когда-то же должны быть и победы. Возможно, уже в ближайшем поединке? Тем более, что опыт побед над «Днепром-1» у львовян имеется: в 5-м туре прошлого чемпионата они победили в гостях со счетом 3:2.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ingvar8888
      ingvar8888, 24.10.2020 20:03
    -1
    Тільки Львів і тільки перемога!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.10.2020 20:02
    -2
    смотрю игру -не вижу разницы между этими командами и крепкими клубами 1 лиги
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:01
    +1
    гарні голи, до речі
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 24.10.2020 19:48
    +2
    Только Днепр - только победа.....
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 19:38
    +2
    Фекалье непростой соперник для Днепра-1, там особый настрой почему-то...
    Ссылка
    Ilya
      Ilya , 24.10.2020 10:10
    -5
    Победа Львова или ничья.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 24.10.2020 19:48
    +2
    Только Днепр - только победа.....
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 19:38
    +2
    Фекалье непростой соперник для Днепра-1, там особый настрой почему-то...
    Ссылка
    vishu
      vishu, 24.10.2020 20:01
    +1
    гарні голи, до речі
    Ссылка
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