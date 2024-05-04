Александр БАБИЧ: «Довбик может заменить Холанда в Ман Сити»

Известный футбольный тренер Александр Бабич поделился мнением относительно будущего украинских двух игроков каталонской «Жироны»: Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

– Довбик стал одним из открытий Ла Лиги. Ожидали от него такой игры в дебютном сезоне в Испании?

– Отличный дебют. Могу сказать, что он один из наших легионеров, который действительно ярко зашел и стабильно играет. Да, случались матчи, что Артема закрывали и его не было видно, но в целом он оправдывает надежды. Хорошо, что он попал в ту команду, где не было высоких начальных задач, что привело к отсутствию давления на него.

Довбик схож с Холандом из «Манчестер Сити» по фактуре и манере игры. Но их нужно правильно использовать. К Артему нашли правильный подход, играют на него, и он отрабатывает и отвечает голами. Футболисты тоже чувствуют уверенность, если на них играют. Этот дебютный сезон ему идет в зачет – это 100%.

– Много трансферных слухов связывают Довбика с разными клубами и чемпионатами. Как думаете, какая лига и клуб ему подходит?

– У него уже был опыт в Европе с переходом в датский «Мидтьюллан», но не получилось. Сейчас он свой шанс реализовывает и следующий переход должен стать шагом вперед. Может, даже не смена чемпионата, но переход в более сильный клуб. Тот же «Атлетико» (Мадрид), например. Думаю, что ему подошел бы этот стиль игры. Если брать АПЛ, то «Вест Хэму» и «Ньюкаслу» он бы подошел. Не команды-гранды, чтобы не ошибиться, как Мудрик в «Челси».

– Цыганков также неплохо выглядит в «Жироне». Есть ли шанс, что украинцев из Каталонии пригласят в «Манчестер Сити», ведь у клубов один владелец?

– Если Холанда будут продавать, то, как вариант, замена его на Довбика более реальна. Что касается Цыганкова, то пока рано об этом говорить. Учитывая тех футболистов, которые есть в «Манчестер Сити», то не думаю, что Виктор сейчас придет и будет там стабильно играть. А вот за Довбика, в случае продажи норвежца, уже другой вопрос. Это уже будет замена по позиции и где-то сопоставимого уровня.

– Многие эксперты называют Цыганкова невероятно талантливым и считают, что он добился бы гораздо больших успехов, если бы не его травматичность. Согласны с этим мнением?

– Думаю, что травматичность на любого футболиста влияет. Здесь вопрос в том, насколько есть у него характер с этими проблемами справляться. Сейчас, как Витя играет, то мы понимаем, что характер есть. Он показывает, наверное, свой лучший футбол. Но не уверен, что ему сейчас стоит менять Ла Лигу и «Жирону» на другую команду. Здесь ситуация, как и у Судакова в «Шахтере» – Виктору нужно еще хотя бы сезон отыграть на стабильном уровне. Тем более, «Жирона» борется за Лигу чемпионов и это будет большой шаг вперед.