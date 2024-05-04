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Испания
04 мая 2024, 14:40 |
367
0

Воспитанник Реала покинет Атлетико после завершения сезона

Марио Эрмосо не будет продлевать контракт с клубом

04 мая 2024, 14:40 |
367
0
Воспитанник Реала покинет Атлетико после завершения сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Эрмосо

Испанский защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо покинет клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист сейчас изучает все возможные варианты и еще не договорился ни с одним клубом. Он уйдет из «Атлетико» на правах свободного агента, ведь его контракт с «матрасниками» заканчивается летом 2024 года.

В этом сезоне Марио Эрмосо провел 40 матчей за «Атлетико», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника мадридского «Реала» в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Марио Эрмосо заинтересованы «Милан» и «Интер».

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Марио Эрмосо Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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