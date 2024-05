Воспитанник Реала покинет Атлетико после завершения сезона

Испанский защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо покинет клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист сейчас изучает все возможные варианты и еще не договорился ни с одним клубом. Он уйдет из «Атлетико» на правах свободного агента, ведь его контракт с «матрасниками» заканчивается летом 2024 года.

В этом сезоне Марио Эрмосо провел 40 матчей за «Атлетико», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника мадридского «Реала» в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Марио Эрмосо заинтересованы «Милан» и «Интер».

