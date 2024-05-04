Воспитанник Реала покинет Атлетико после завершения сезона
Марио Эрмосо не будет продлевать контракт с клубом
Испанский защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо покинет клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 28-летний футболист сейчас изучает все возможные варианты и еще не договорился ни с одним клубом. Он уйдет из «Атлетико» на правах свободного агента, ведь его контракт с «матрасниками» заканчивается летом 2024 года.
В этом сезоне Марио Эрмосо провел 40 матчей за «Атлетико», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника мадридского «Реала» в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Марио Эрмосо заинтересованы «Милан» и «Интер».
🔴⚪️🇪🇸 Atlético Madrid decision is confirmed: Mario Hermoso will not sign new deal and he's set to leave the club as free agent. Plans are not changing.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2024
Hermoso, exploring several opportunities as he's not agreed terms with any club yet.@MatteMoretto 🤝 pic.twitter.com/FIL72D0e16
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