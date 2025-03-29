Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 13:34 | Обновлено 29 марта 2025, 13:37
153
0

Левый Берег – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют матч 22 тура УПЛ

29 марта 2025, 13:34 | Обновлено 29 марта 2025, 13:37
153
0
Левый Берег – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Левый Берег – Александрия

В субботу, 29 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией». Встреча проходит на стадионе «Левый Берег» Киевской области.

Счет во встрече довольно быстро открыли подопечные Руслана Ротаня. Евгений Смирный головой в центре штрафной пробил в ближний угол в завершение подачи углового с правого фланга от Никиты Кравченко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча. «Левый Берег» находится на 11 строчке с 22 пунктами после 20 игр.

ВИДЕО. Александрия быстро вышла вперед в матче против Левого Берега в УПЛ.

По теме:
Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет против Карпат
ВИДЕО. Александрия быстро вышла вперед в матче против Левого Берега в УПЛ
КОБИН: «Очень плохой первый тайм. Ничья с Вересом – закономерна»
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Евгений Смирный видео голов и обзор Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29 марта 2025, 09:47 9
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца

Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Футбол | 28 марта 2025, 20:22 6
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи

Претензии тренера ЛНЗ были небезосновательны

АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
Футбол | 29.03.2025, 07:35
АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 29.03.2025, 13:07
Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Стало известно, получит ли Барса техническое поражение в матче с Осасуной
Футбол | 28.03.2025, 15:49
Стало известно, получит ли Барса техническое поражение в матче с Осасуной
Стало известно, получит ли Барса техническое поражение в матче с Осасуной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
27.03.2025, 15:20
Футбол
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
28.03.2025, 22:27 1
Теннис
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 14
Футбол
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем