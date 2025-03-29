Украина. Премьер лига29 марта 2025, 18:00 |
1845
4
Ярмоленко в старте. Известны составы на матч УПЛ Рух – Динамо
Поединок начнется в 18:00
29 марта 2025, 18:00 |
1845
4
В субботу, 29 марта, в 18:00 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч.
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Був для киян непробивний❗(0-0)
Адже коли стОїть Ледвій
Рух не злякає й буревій❗🌪️
.
Свої вороття, Дмитре Ледвій
Знову сухими відстоять зумій❗
Стій до кінця стіною, Ледвій🤜
Проти ДК, мов на передовій❗💥 😊
Гравцям динами виб'є зУБИ
В обороні справа СлЮБИк❗
А в центрі - Дідик Роман
Киян ловитиме в капкан❗
.
Оборонець КітЕла, родом зі Стрию
Ментам зі столиці - поскручує шиї❗
Атаки розганя за Рух
Зліва нападу Пастух❗
Немов трикутник бермудський!
Сіє паніку - Денис Підгурський❗
.
Зо страху від Яріка Карабіна
Втечуть кияни аж до Берліна❗
З ДК нічого, крім руїн❗💥
Не залишить Карабін❗
Бажаю, щоб і від Притули
М'яч не 1 кияни ковтнули❗😊
Міцна перешкода, подібно до сТАЛІ❗🛡️
Завдасть інший тезка Віталій Роман
На полі киянам - невиправних ран❗🔪🩸
.
Радий, що маю аж двох ТЕЗОК❗
В команді топовій зі Львова! 🦁
Бажаю їм - зробити ВНЕСОК❗
Зазнало щоб ДК розгрому! 💛🖤3-0⚪🔵