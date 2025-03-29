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  4. Ярмоленко в старте. Известны составы на матч УПЛ Рух – Динамо
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 18:00 |
1845
4

Ярмоленко в старте. Известны составы на матч УПЛ Рух – Динамо

Поединок начнется в 18:00

29 марта 2025, 18:00 |
1845
4
Ярмоленко в старте. Известны составы на матч УПЛ Рух – Динамо
УПЛ

В субботу, 29 марта, в 18:00 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Максим Сергеевич Козыряцкий.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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Vitaliy FanRybki за Рух Львів🟡⚫
🥅У рамці в вересні Ледвій🟡⚫
Був для киян непробивний❗(0-0)
Адже коли стОїть Ледвій
Рух не злякає й буревій❗🌪️
.
Свої вороття, Дмитре Ледвій
Знову сухими відстоять зумій❗
Стій до кінця стіною, Ледвій🤜
Проти ДК, мов на передовій❗💥 😊
Ответить
-6
Vitaliy FanRybki за Рух Львів🟡⚫
СКЛАД хлопців💛🖤
Гравцям динами виб'є зУБИ
В обороні справа СлЮБИк❗
А в центрі - Дідик Роман
Киян ловитиме в капкан❗
.
Оборонець КітЕла, родом зі Стрию
Ментам зі столиці - поскручує шиї❗
Атаки розганя за Рух
Зліва нападу Пастух❗
Немов трикутник бермудський!
Сіє паніку - Денис Підгурський❗
.
Зо страху від Яріка Карабіна
Втечуть кияни аж до Берліна❗
З ДК нічого, крім руїн❗💥
Не залишить Карабін❗
Бажаю, щоб і від Притули
М'яч не 1 кияни ковтнули❗😊
Ответить
-6
Vitaliy FanRybki за Рух Львів🟡⚫
В захисті тезка мій - Холод ВіТАЛІй🧊🥶
Міцна перешкода, подібно до сТАЛІ❗🛡️
Завдасть інший тезка Віталій Роман
На полі киянам - невиправних ран❗🔪🩸
.
Радий, що маю аж двох ТЕЗОК❗
В команді топовій зі Львова! 🦁
Бажаю їм - зробити ВНЕСОК❗
Зазнало щоб ДК розгрому! 💛🖤3-0⚪🔵
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-7
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