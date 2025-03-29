Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они так и сделают». Эксперт рассказал, на что пойдет Челси из-за Мудрика
Англия
29 марта 2025, 17:07 | Обновлено 29 марта 2025, 17:56
1492
1

«Они так и сделают». Эксперт рассказал, на что пойдет Челси из-за Мудрика

Кит Вайнес ожидает, что лондонский клуб подпишет Санчо на постоянной основе

29 марта 2025, 17:07 | Обновлено 29 марта 2025, 17:56
1492
1
«Они так и сделают». Эксперт рассказал, на что пойдет Челси из-за Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший генеральный директор «Эвертона» Кит Уайнесс высказал мнение, что лондонский «Челси» будет вынужден выкупить контракт Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед» из-за допинговых проблем украинца Михаила Мудрика.

«Трансфер Санчо будет стоить 25 млн фунтов стерлингов, а отказ от его подписания обойдется в 5 млн фунтов стерлингов. Конечно, это новый поворот в деле.

Однако, думаю, что «Челси» подпишет контракт с ним. Думаю, они так и сделают. Считаю, что это является результатом проблем Мудрика, которые они унаследовали после злоупотребления им запрещенных препаратов или случайного попадания какой-то субстанции в его организм.

Это была одна из их самых больших инвестиций. Более того, в свое время он был главной инвестицией клуба, поэтому Санчо должен заменить его.

Это лишь показывает, насколько дорогой становится вся эта проблема. Если взять сумму трансфера Мудрика и добавить 25 млн фунтов стерлингов за Санчо, то получится большая сумма цифра», – сказал Вайнесс подкасту Inside Track.

Сообщалось, что «Челси» хочет обменять Мудрика в известный клуб.

По теме:
Фабрицио Романо отреагировал на слухи о переходе Роналду в клуб Месси
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Реал выбрал игрока, которого подпишет после Трента. Он ассистировал Ямалю
Михаил Мудрик Джейдон Санчо Челси Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брайтон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 29 марта 2025, 18:11 0
Брайтон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Брайтон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 29 марта в 19:15 по Киеву

ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению
Футбол | 29 марта 2025, 15:17 7
ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению
ФОТО. Девушка игрока УПЛ показала грудь до и после операции по увеличению

Яна Андрущенко считает, что всегда выглядела хорошо

Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Футбол | 29.03.2025, 00:23
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Футбол | 29.03.2025, 04:30
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Теннис | 28.03.2025, 22:27
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Так ось вони де 100 мільйонів за Михайла!?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 1
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
27.03.2025, 16:19
Футбол
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем