«Они так и сделают». Эксперт рассказал, на что пойдет Челси из-за Мудрика

Бывший генеральный директор «Эвертона» Кит Уайнесс высказал мнение, что лондонский «Челси» будет вынужден выкупить контракт Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед» из-за допинговых проблем украинца Михаила Мудрика.

«Трансфер Санчо будет стоить 25 млн фунтов стерлингов, а отказ от его подписания обойдется в 5 млн фунтов стерлингов. Конечно, это новый поворот в деле.

Однако, думаю, что «Челси» подпишет контракт с ним. Думаю, они так и сделают. Считаю, что это является результатом проблем Мудрика, которые они унаследовали после злоупотребления им запрещенных препаратов или случайного попадания какой-то субстанции в его организм.

Это была одна из их самых больших инвестиций. Более того, в свое время он был главной инвестицией клуба, поэтому Санчо должен заменить его.

Это лишь показывает, насколько дорогой становится вся эта проблема. Если взять сумму трансфера Мудрика и добавить 25 млн фунтов стерлингов за Санчо, то получится большая сумма цифра», – сказал Вайнесс подкасту Inside Track.

Сообщалось, что «Челси» хочет обменять Мудрика в известный клуб.