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  4. «Готовился к этому». Бывший конкурент предсказывает большую карьеру Лунину
Испания
29 марта 2025, 17:54 |
509
1

«Готовился к этому». Бывший конкурент предсказывает большую карьеру Лунину

Нерео Шампань не удивлен прогрессу украинца

29 марта 2025, 17:54 |
509
1
«Готовился к этому». Бывший конкурент предсказывает большую карьеру Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь «Леганеса» Нерео Шампань поделился мыслями относительно украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, с которым он конкурировал за место в составе «Овьедо».

«Это профессионал до мозга костей. Он приехал к нам, не имея опыта, но с желанием быть вратарем «Реала». И он доказал, что был прав.

Он также помог мне вырасти. После тренировок он всегда любил остаться и поработать дополнительно. И мы работали вместе с Серхио Сегурой и Альфонсо Эрреро. И несмотря на то, что я был замкнутым парнем, мы поддерживали связь и после этого. Мы хорошо сплотились, и это помогло нам тогда не вылететь в дивизион ниже.

Время от времени я все еще отправляю ему сообщения, поздравляю его... но пишу очень мало. Я – большой поклонник своих коллег, но стараюсь не беспокоить их сообщениями.

Я не удивлен его выступлениями в прошлом сезоне. Он готовился к этому моменту. Если кто-то будет работать так, как это делал он, то будут все шансы и у него достичь успеха.

И дела у него будут идти все лучше и лучше, потому что он будет набираться опыта в большом клубе, где он конкурирует с одним из лучших вратарей мира Тито Куртуа. Если находишься рядом с ним и учишься у него, это позволяет тебе расти.

Лунин – еще молодой, у него впереди еще много времени, и он силен духом. Я уверен, что в конечном итоге он будет играть много. Все, кто находится в «Реале» и чувствует себя комфортно, будут стараться остаться, потому что это один из крупнейших клубов в мире», – цитирует Шампаня AS.

Сообщалось, что Лунин получает одну из самых низких зарплат в «Реале».

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Winner21
Звичайно, що знаходитися на лавці Реала це неабияке досягнення для пересічного футболіста. Але велика кар'єра? Хоча в очах воротаря Леганесу воно звичайно так і є
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