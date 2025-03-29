В субботу, 29 марта, в 15:30 проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

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На 89-й минуте «горняки» закрыли матч, забив второй гол в ворота киевлян. Забитым мячом отметился Антон Глущенко, и для 20-летнего нападающего этот гол стал первым в официальных матчах за донецкий «Шахтер».

ВИДЕО. Закрыли матч. Шахтер забил второй гол Оболони