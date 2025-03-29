Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Ингульца: «Мы наиграли на ничью»
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 17:13 |
167
0

Полузащитник Ингульца: «Мы наиграли на ничью»

Роман Волохатый – о матче против Вереса

29 марта 2025, 17:13 |
167
0
Полузащитник Ингульца: «Мы наиграли на ничью»
ФК Ингулец. Роман Волохатый

Полузащитник «Ингульца» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего поединка 22 тура УПЛ с «Вересом», который завершился вничью – 0:0:

«Начали мы неудачно. Прежде всего, проигрывали подборы и атаки на наши ворота накатывались одна за другой. В первые 15 минут ривненчане могли осложнить нам жизнь, но свои голевые моменты не реализовали.

Постепенно удалось оправиться и найти весомые аргументы против разрезных пасов гостей. Считаю, что в элите именно «Верес» чаще всего пользуется вертикальными передачами, однако вчера благодаря компактности, надежной подстраховке удалось нивелировать этот «козырь» гостей. После быстрого контрвыпада они лишь однажды серьезно угрожали нашим владениям, но Руслан Степанюк промахнулся.

Пожалуй, ривненчане были ближе к победе, однако, как по мне, мы на ничью наиграли. Добытое очко обязательно пригодится нам в борьбе за выживание. Теперь главное, как следует восстановиться, ведь в следующем туре будем выяснять отношения с соседом по таблице – ФК «Оболонь» и, как говорится, в таких случаях на кону будет шесть пунктов».

Сейчас «Ингулец» набрал 16 очков, занимает 15 место в УПЛ и сыграет с «пивоварами» 4 апреля.

Ранее главный тренер «Ингульца» Василий Кобин поделился эмоциями от ничейной игры своей команды против «Вереса».

По теме:
Ярмоленко в старте. Известны составы на матч УПЛ Рух – Динамо
Не без нервов. Шахтер в Киеве переиграл Оболонь
ВИДЕО. Закрыли матч. Шахтер забил второй гол Оболони
Роман Волохатый чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Верес инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Бокс | 29 марта 2025, 00:42 0
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко

Британец выделил Шеннона Бриггса

Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29 марта 2025, 09:47 13
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца

«Готовился к этому». Бывший конкурент предсказывает большую карьеру Лунину
Футбол | 29.03.2025, 17:54
«Готовился к этому». Бывший конкурент предсказывает большую карьеру Лунину
«Готовился к этому». Бывший конкурент предсказывает большую карьеру Лунину
Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции
Теннис | 29.03.2025, 12:17
Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции
Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Футбол | 28.03.2025, 20:22
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
28.03.2025, 22:27 1
Теннис
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 1
Футбол
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
28.03.2025, 07:41 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем