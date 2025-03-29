Полузащитник Ингульца: «Мы наиграли на ничью»

Полузащитник «Ингульца» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего поединка 22 тура УПЛ с «Вересом», который завершился вничью – 0:0:

«Начали мы неудачно. Прежде всего, проигрывали подборы и атаки на наши ворота накатывались одна за другой. В первые 15 минут ривненчане могли осложнить нам жизнь, но свои голевые моменты не реализовали.

Постепенно удалось оправиться и найти весомые аргументы против разрезных пасов гостей. Считаю, что в элите именно «Верес» чаще всего пользуется вертикальными передачами, однако вчера благодаря компактности, надежной подстраховке удалось нивелировать этот «козырь» гостей. После быстрого контрвыпада они лишь однажды серьезно угрожали нашим владениям, но Руслан Степанюк промахнулся.

Пожалуй, ривненчане были ближе к победе, однако, как по мне, мы на ничью наиграли. Добытое очко обязательно пригодится нам в борьбе за выживание. Теперь главное, как следует восстановиться, ведь в следующем туре будем выяснять отношения с соседом по таблице – ФК «Оболонь» и, как говорится, в таких случаях на кону будет шесть пунктов».

Сейчас «Ингулец» набрал 16 очков, занимает 15 место в УПЛ и сыграет с «пивоварами» 4 апреля.

Ранее главный тренер «Ингульца» Василий Кобин поделился эмоциями от ничейной игры своей команды против «Вереса».