Проверка готовности. Кудровка в спарринге победила Полесье-2

Подготовка ФК «Кудровка» к возобновлению чемпионата находится на завершающей стадии. В последнем товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах команда сыграла с житомирским «Полесьем-2».

В первом тайме команды обменялись голами. Никита Тепляков на 28-й минуте вывел «Кудровку» вперед, но уже через две минуты «Полесье-2» сравняло счет.

После перерыва Иван Мельниченко и Кирилл Матвеев принесли победу представителю Первой лиги.

Контрольный матч. 29 марта

«Полесье-2» – ФК «Кудровка» – 1:3

Голы: ?, 30 – Тепляков, 28, Мельниченко, 76, Матвеев, 90.