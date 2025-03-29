Проверка готовности. Кудровка в спарринге победила Полесье-2
Команды Первой и Второй лиги провели контрольный матч
Подготовка ФК «Кудровка» к возобновлению чемпионата находится на завершающей стадии. В последнем товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах команда сыграла с житомирским «Полесьем-2».
В первом тайме команды обменялись голами. Никита Тепляков на 28-й минуте вывел «Кудровку» вперед, но уже через две минуты «Полесье-2» сравняло счет.
После перерыва Иван Мельниченко и Кирилл Матвеев принесли победу представителю Первой лиги.
Контрольный матч. 29 марта
«Полесье-2» – ФК «Кудровка» – 1:3
Голы: ?, 30 – Тепляков, 28, Мельниченко, 76, Матвеев, 90.
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