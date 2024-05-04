Снигур выиграла второй титул в сезоне, деклассировав теннисистку без флага

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) стала победительницей турнира ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче за титул первая сеяная украинка легко переиграла «нейтральную» теннисистку Киру Павлову (№461 WTA).

Лопота. Финал

Дарья Снигур (Украина) – Кира Павлова – 6:1, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Для украинки это был третий матч за титул в сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия), а две недели назад выиграла турнир ITF W50 в Кальви (Франция).

На прошлой неделе Дарья не смогла доиграть матч первого раунда на аналогичном турнире.