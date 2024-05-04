Снигур выиграла второй титул в сезоне, деклассировав теннисистку без флага
Дарья стала победительницей соревнований в Лопоте
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) стала победительницей турнира ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В матче за титул первая сеяная украинка легко переиграла «нейтральную» теннисистку Киру Павлову (№461 WTA).
Лопота. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Кира Павлова – 6:1, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
Для украинки это был третий матч за титул в сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия), а две недели назад выиграла турнир ITF W50 в Кальви (Франция).
На прошлой неделе Дарья не смогла доиграть матч первого раунда на аналогичном турнире.
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Зараз Снігур 121. До сотого місця 75 очок.
Соте місце дає змогу хоч не грати кваліфікацію гренд-слемів. А це вже одразу великі гроші за перше коло.
Стародубцевій треба піднажати. Вона застрягла біля 130-го місця і якось ніяк вище не може піднятися.
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