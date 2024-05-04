Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур выиграла второй титул в сезоне, деклассировав теннисистку без флага
ITF
04 мая 2024, 13:44 | Обновлено 04 мая 2024, 13:51
972
6

Снигур выиграла второй титул в сезоне, деклассировав теннисистку без флага

Дарья стала победительницей соревнований в Лопоте

04 мая 2024, 13:44 | Обновлено 04 мая 2024, 13:51
972
6
Снигур выиграла второй титул в сезоне, деклассировав теннисистку без флага
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) стала победительницей турнира ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче за титул первая сеяная украинка легко переиграла «нейтральную» теннисистку Киру Павлову (№461 WTA).

Лопота. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Кира Павлова – 6:1, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Для украинки это был третий матч за титул в сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия), а две недели назад выиграла турнир ITF W50 в Кальви (Франция).

На прошлой неделе Дарья не смогла доиграть матч первого раунда на аналогичном турнире.

По теме:
Дарья Снигур – Кира Павлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур вышла в финал на турнире в Грузии, обыграв нейтральную теннисистку
Дарья Снигур – Анастасия Золотарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур ITF Лопота
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первыми ракетками в паре станут 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос
Теннис | 03 мая 2024, 17:59 0
Первыми ракетками в паре станут 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос
Первыми ракетками в паре станут 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос

Испанец и аргентинец опередят 44-летнего Рохана Бопанну и 36-летнего Мэттью Эбдена

Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников
Волейбол | 04 мая 2024, 10:21 11
Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников
Скандал вокруг сборной. ФВУ хочет наказать отказников

Глава национальной федерации – о кадровой ситуации в сборной Украины

Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19
Футбол | 03.05.2024, 22:23
Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19
Украина узнала соперников в отборочном раунде Евро-2025 U-19
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 03.05.2024, 17:27
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
Футбол | 04.05.2024, 08:01
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Калініна колись так в топ-100 залізла. Виграшами на айтіефках. І там вже поперло.
Зараз Снігур 121. До сотого місця 75 очок.
Соте місце дає змогу хоч не грати кваліфікацію гренд-слемів. А це вже одразу великі гроші за перше коло.
Стародубцевій треба піднажати. Вона застрягла біля 130-го місця і якось ніяк вище не може піднятися.
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Красивий фінал, молодчинка, загнала кацапку в стойло
Ответить
+1
anacreon
Живий рейтинг
https://live-tennis.eu/ru/wta-live-ranking
Ответить
0
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Скільки очок заробила?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
З перемогою ! Так тримати !! 🇺🇦🔥
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
02.05.2024, 18:31
Теннис
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
02.05.2024, 15:11 4
Хоккей
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
02.05.2024, 21:03 6
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
03.05.2024, 23:59 17
Футбол
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
02.05.2024, 09:31 39
Волейбол
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
03.05.2024, 15:09 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
03.05.2024, 21:47 37
Хоккей
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
03.05.2024, 19:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем