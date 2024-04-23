Снигур не смогла доиграть первый матч на турнире в Грузии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) завершила выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка не сумела доиграть матч против представительницы Грузии Зозии Кардавы, которая получила уайлд-кард от организаторов. Снигур снялась через 22 минуты после начала встречи.

Лопота. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Зозия Кардава (Грузия) – 0:4 (отказ)

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Золотаревой (№663 WTA).

Отметим, что Дарья Снигур на прошлой неделе выиграла турнир аналогичной категории во Франции.