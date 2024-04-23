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  4. Снигур не смогла доиграть первый матч на турнире в Грузии
ITF
23 апреля 2024, 13:46 |
287
1

Снигур не смогла доиграть первый матч на турнире в Грузии

Дарья снялась с поединка стартового раунда

23 апреля 2024, 13:46 |
287
1
Снигур не смогла доиграть первый матч на турнире в Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) завершила выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1-го раунда основы первая сеяная украинка не сумела доиграть матч против представительницы Грузии Зозии Кардавы, которая получила уайлд-кард от организаторов. Снигур снялась через 22 минуты после начала встречи.

Лопота. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Зозия Кардава (Грузия) – 0:4 (отказ)

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Золотаревой (№663 WTA).

Отметим, что Дарья Снигур на прошлой неделе выиграла турнир аналогичной категории во Франции.

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Дарья Снигур
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
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