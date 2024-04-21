Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) стала чемпионкой на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В финале первая сеяная украинка обыграла седьмую сеяную Валентину Ризер из Швейцарии (№264 WTA).

Кальви. Финал

Дарья Снигур (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Снигур выиграла первый титул в сезоне. Всего на ее счету уже 9 выигранных турниров ITF.

Для украинки это был второй матч за трофей в сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия).