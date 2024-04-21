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ITF
21 апреля 2024, 13:47 | Обновлено 21 апреля 2024, 14:59
1680
12

Снигур выиграла первый титул в сезоне

Дарья стала чемпионкой на турнире во Франции

21 апреля 2024, 13:47 | Обновлено 21 апреля 2024, 14:59
1680
12
Снигур выиграла первый титул в сезоне
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) стала чемпионкой на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В финале первая сеяная украинка обыграла седьмую сеяную Валентину Ризер из Швейцарии (№264 WTA).

Кальви. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

Снигур выиграла первый титул в сезоне. Всего на ее счету уже 9 выигранных турниров ITF.

Для украинки это был второй матч за трофей в сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия).

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Дарья Снигур Валентина Ризер ITF Кальви трофеи украинцев в теннисе
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 12
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Sashamar
Чесно? Як хочете мінусуйте, але це як невстигаючий на своєму рівні семикласник приходить до четвертого класу і стає першим учнем. З таким складом учасників виграти соромно, не виграти ганебно.
Дуже шкода, що Снігур не ставить перед собою високих завдань.
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+5
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mevast
Вітання Дарині. Але пора переходити до турнірів вищого рівня.
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+3
Alehandro
Я требую продолжения банкета!(с)
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+2
anacreon
Вітання Снігур. Чудово. Піднялась на 125 місце.
Але щось  вона у своєму розвитку застрягла. Вже рік біля 130-го місця і нікуди не рухається. Не може навіь до сотні дістатися, аби не грати кваліфкації гренд-слемів.
І дуже прикро, що Срародубцева так сам зупинилася в розвитку. То так гарно з нуля пригнула в топ-150. І все. Грає, програє. Теж не рухається вище 130-го місця. І теж треба грати кваліфікації гренд-слемів.
І грає якось мало. Може в неї нема грошей, аби їздити на багато турнірів.  Останні три турніри програла в першому ж матчі.
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+2
naverland
Мои поздравления, но физически слабовата.
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+2
andruha40
Молодець
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0
Олександр Науменко
І знов заявилась на W-50, Лопота.
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0
30263
Вітання!
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0
000
Дуже легко. Ніби на тренуванні
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0
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