Снигур выиграла первый титул в сезоне
Дарья стала чемпионкой на турнире во Франции
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) стала чемпионкой на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).
В финале первая сеяная украинка обыграла седьмую сеяную Валентину Ризер из Швейцарии (№264 WTA).
Кальви. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Валентина Ризер (Швейцария) – 6:3, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
Снигур выиграла первый титул в сезоне. Всего на ее счету уже 9 выигранных турниров ITF.
Для украинки это был второй матч за трофей в сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия).
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Дуже шкода, що Снігур не ставить перед собою високих завдань.
Але щось вона у своєму розвитку застрягла. Вже рік біля 130-го місця і нікуди не рухається. Не може навіь до сотні дістатися, аби не грати кваліфкації гренд-слемів.
І дуже прикро, що Срародубцева так сам зупинилася в розвитку. То так гарно з нуля пригнула в топ-150. І все. Грає, програє. Теж не рухається вище 130-го місця. І теж треба грати кваліфікації гренд-слемів.
І грає якось мало. Може в неї нема грошей, аби їздити на багато турнірів. Останні три турніри програла в першому ж матчі.