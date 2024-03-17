Снигур не сумела завоевать 1-й титул в сезоне, проиграв перспективной чешке

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 135) не сумела завоевать трофей на турнире ITF W75 в Ржичанах (Чехия), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В финале 75-тысячника украинка в двух сетах проиграла 17-летней чешке Терезе Валентовой (WTA 557) за 1 час и 24 минуты.

ITF W75 Ржичаны. Хард в помещении. Финал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Тереза Валентова (Чехия) – 6:7 (4:7), 2:6

В первой партии украинка вела 5:3, но не сумела реализовать преимущество.

Это была первая встреча девушек.

Дарья провела 13-й финал на уровне ITF и боролась за девятый трофей. В 2024 году это ее первый финальный поединок.

В полуфинале Снигур выбила Антонию Рузич.

Валентова выиграла 14-й матч подряд (+1 отказ соперницы до старта поединка) и 3-й трофей в 2024 году. До этого юная представительница Чехии дважды становилась чемпионкой на 15-тысячниках в Монастире.