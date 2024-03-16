Снигур вышла в первый финал в сезоне

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) вышла в финал на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).

В матче 1/2 финала украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла Антонию Ружич из Хорватии (№182 WTA).

Ржичаны. 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина, 1) – Антония Ружич (Хорватия) – 7:5, 7:6(4)

Это была 1-я встреча теннисисток.

В матче за титул Снигур сыграет с 17-летней чешкой Терезой Валентовой (№557 WTA).

Для Дарьи это будет первый финал в сезоне. Ранее она обыграла на этом турнире двух теннисисток без флага.