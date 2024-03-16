Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур вышла в первый финал в сезоне
ITF
16 марта 2024, 13:56 | Обновлено 16 марта 2024, 13:59
171
0

Снигур вышла в первый финал в сезоне

Дарья обыграла Антонию Ружич в Ржичанах

16 марта 2024, 13:56 | Обновлено 16 марта 2024, 13:59
171
0
Снигур вышла в первый финал в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) вышла в финал на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).

В матче 1/2 финала украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла Антонию Ружич из Хорватии (№182 WTA).

Ржичаны. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина, 1) – Антония Ружич (Хорватия) – 7:5, 7:6(4)

Это была 1-я встреча теннисисток.

В матче за титул Снигур сыграет с 17-летней чешкой Терезой Валентовой (№557 WTA).

Для Дарьи это будет первый финал в сезоне. Ранее она обыграла на этом турнире двух теннисисток без флага.

По теме:
Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Чехии
Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей на турнире в Чехии
Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Чехии
Дарья Снигур
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
Хоккей | 15 марта 2024, 15:42 2
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером

Команда близка к повышению в классе

Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Футбол | 15 марта 2024, 19:45 5
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала

Главный претендент на трофей – «Манчестер Сити», у «Арсенала» больше шансов, чем у «Реала»

Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
Футбол | 15.03.2024, 15:15
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
ВИДЕО. Усик зажег на тренировке под украинскую песню
Бокс | 16.03.2024, 10:48
ВИДЕО. Усик зажег на тренировке под украинскую песню
ВИДЕО. Усик зажег на тренировке под украинскую песню
Свёнтек после матча с Костюк назвала три главных атрибута своей игры
Теннис | 16.03.2024, 08:55
Свёнтек после матча с Костюк назвала три главных атрибута своей игры
Свёнтек после матча с Костюк назвала три главных атрибута своей игры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 21:16 57
Теннис
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 77
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
14.03.2024, 19:07 3
Бокс
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 09:20 5
Теннис
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 4
Бокс
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
14.03.2024, 19:47 2
Футбол
Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля
Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля
15.03.2024, 02:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем