Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Чехии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) вышла в 1/2 финала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).

В матче 1/4 финала украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Тихонову (№192 WTA).

Ржичаны. Второй круг

Дарья Снигур (Украина, 1) – Анастасия Тихонова – 6:2, 6:3

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

В следующем раунде Снигур сыграет с Антонией Ружич из Хорватии (№182 WTA) или Доминикой Салковой из Чехии (№212 WTA).

Ранее Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей.