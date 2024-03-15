Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Чехии
Дарья в двух сетах остановила Анастасию Тихонову
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) вышла в 1/2 финала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).
В матче 1/4 финала украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Тихонову (№192 WTA).
Ржичаны. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Анастасия Тихонова – 6:2, 6:3
Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
В следующем раунде Снигур сыграет с Антонией Ружич из Хорватии (№182 WTA) или Доминикой Салковой из Чехии (№212 WTA).
Ранее Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей.
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