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  4. Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Чехии
ITF
15 марта 2024, 12:27 |
355
3

Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Чехии

Дарья в двух сетах остановила Анастасию Тихонову

15 марта 2024, 12:27 |
355
3
Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Чехии
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) вышла в 1/2 финала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).

В матче 1/4 финала украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Тихонову (№192 WTA).

Ржичаны. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Анастасия Тихонова – 6:2, 6:3

Это была 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

В следующем раунде Снигур сыграет с Антонией Ружич из Хорватии (№182 WTA) или Доминикой Салковой из Чехии (№212 WTA).

Ранее Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей.

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Дарья Снигур Полина Кудерметова Анастасия Тихонова
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
чудовий тиждень для нашого жіночого тенісу, одразу чотири кацапки нейтралізовані нашими двома красунями
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+3
Muskrat2
Ну це 60k турнір. А так пєчалька для Снігур, всі 125k і 250k вже будуть на глині. Тож вона на всіх цих ITF хардових дно турнірах заявлена під першим номером.
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+1
Sashamar
Плюс тільки в тому, що винесла двох безпрапорних, причому сьогодні за годину. Можливо і титул візьме. Але все це не є ознакою початку якогось підйому. Це було вже.
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0
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