Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей на турнире в Чехии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) вышла в 1/4 финала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).

В матче второго раунда украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла «нейтральную» теннисистку Полину Кудерметову (№190 WTA).

Ржичаны. Второй круг

Дарья Снигур (Украина, 1) – Полина Кудерметова – 6:2, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

В следующем раунде Снигур сыграет с еще одной «нейтралкой» Анастасией Тихоновой (№192 WTA).