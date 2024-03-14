WTA14 марта 2024, 16:47 | Обновлено 14 марта 2024, 16:50
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Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей на турнире в Чехии
Дарья обыграла Полину в двух сетах
14 марта 2024, 16:47 | Обновлено 14 марта 2024, 16:50
413
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) вышла в 1/4 финала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).
В матче второго раунда украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла «нейтральную» теннисистку Полину Кудерметову (№190 WTA).
Ржичаны. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Полина Кудерметова – 6:2, 6:4
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
В следующем раунде Снигур сыграет с еще одной «нейтралкой» Анастасией Тихоновой (№192 WTA).
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Комментарии 1
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да скільки цих російських шльондр там, що у Костюк дві кацапки підряд, тепер у Даші знову кацапка
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