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  4. Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей на турнире в Чехии
WTA
14 марта 2024, 16:47 | Обновлено 14 марта 2024, 16:50
413
1

Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей на турнире в Чехии

Дарья обыграла Полину в двух сетах

14 марта 2024, 16:47 | Обновлено 14 марта 2024, 16:50
413
1
Снигур разобралась с Кудерметовой-младшей на турнире в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) вышла в 1/4 финала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).

В матче второго раунда украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла «нейтральную» теннисистку Полину Кудерметову (№190 WTA).

Ржичаны. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Полина Кудерметова – 6:2, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

В следующем раунде Снигур сыграет с еще одной «нейтралкой» Анастасией Тихоновой (№192 WTA).

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Дарья Снигур Полина Кудерметова
Источник Sport.ua
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Андрій Заліщук
да скільки цих російських шльондр там, що у Костюк дві кацапки підряд, тепер у Даші знову кацапка
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