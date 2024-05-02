В субботу, 4 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «ЛНЗ».

Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 27-го тура «Оболонь» занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка.

«ЛНЗ» занимает 7 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 32 очка.

Оболонь – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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