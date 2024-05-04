Источник: тренер Вереса угрожал игрокам физической расправой

2 мая 2024 года украинский футбольный тренер Сергей Лавриненко дал большое интервью, в котором раскрыл детали своего увольнения из «Вереса» и обвинил руководителей ровенского клуба во лжи.

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин утверждал, что Лавриненко сам принял решение уйти в отставку, в то время как Сергей заявляет, что не подписывал и не посылал никаких документов об увольнении.

Некоторыми интересными деталями отношений между Иваном Надеиным и Сергеем Лавриненко поделился Telegram-канал «Футбол с вертолета». По информации источника, во время работы в «Вересе» Лавриненко не контролировал раздевалку в клубе.

Также были проблемы с тренерским штабом, ведь вместо привычных помощников в виде Богдана Шуста и Владислава Лупашко Сергей привел с собой Вадима Зайца, который угрожал футболистам как психологически, так и физической расправой.