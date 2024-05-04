Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: тренер Вереса угрожал игрокам физической расправой
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 15:00 |
1155
0

Источник: тренер Вереса угрожал игрокам физической расправой

Вадим Заяц работал в штабе Сергея Лавриненко

04 мая 2024, 15:00 |
1155
0
Источник: тренер Вереса угрожал игрокам физической расправой
НК Верес. Сергей Лавриненко

2 мая 2024 года украинский футбольный тренер Сергей Лавриненко дал большое интервью, в котором раскрыл детали своего увольнения из «Вереса» и обвинил руководителей ровенского клуба во лжи.

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин утверждал, что Лавриненко сам принял решение уйти в отставку, в то время как Сергей заявляет, что не подписывал и не посылал никаких документов об увольнении.

Некоторыми интересными деталями отношений между Иваном Надеиным и Сергеем Лавриненко поделился Telegram-канал «Футбол с вертолета». По информации источника, во время работы в «Вересе» Лавриненко не контролировал раздевалку в клубе.

Также были проблемы с тренерским штабом, ведь вместо привычных помощников в виде Богдана Шуста и Владислава Лупашко Сергей привел с собой Вадима Зайца, который угрожал футболистам как психологически, так и физической расправой.

По теме:
Дубль опорника не помог. Александрия не удержала победу над Рухом
Оболонь – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Дружба – Карпаты-2, Звягель – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
Вадим Заяц Сергей Лавриненко Владислав Лупашко Богдан Шуст Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Иван Надеин
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько будет стоить содержание Дома футбола в Киеве
Футбол | 04 мая 2024, 12:14 0
Стало известно, сколько будет стоить содержание Дома футбола в Киеве
Стало известно, сколько будет стоить содержание Дома футбола в Киеве

Функционеры также средствами обделены не будут

ФОТО. Битва за Пичичи. Довбик попал на постер суперматча Жирона – Барса
Футбол | 04 мая 2024, 11:16 4
ФОТО. Битва за Пичичи. Довбик попал на постер суперматча Жирона – Барса
ФОТО. Битва за Пичичи. Довбик попал на постер суперматча Жирона – Барса

Поединок начнется 4 мая в 19:30

Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Футбол | 03.05.2024, 18:04
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
Футбол | 04.05.2024, 08:01
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 03.05.2024, 23:10
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
Костюк с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
02.05.2024, 18:53 5
Теннис
Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина
Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина
03.05.2024, 12:33 3
Футбол
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
03.05.2024, 00:06 11
Футбол
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
03.05.2024, 01:01 3
Теннис
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
03.05.2024, 07:44 27
Футбол
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
03.05.2024, 19:12 8
Футбол
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
03.05.2024, 17:27 8
Футбол
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
Анчелотти сообщил, кто будет кипером Реала в играх с Кадисом и Баварией
03.05.2024, 15:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем