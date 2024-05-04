Роман ДИДЫК: «Это была интересная игра в исполнении обеих команд»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 27-го тура УПЛ:

«Я думаю, это была хорошая и интересная игра в исполнении обеих команд. Выиграть этот матч могли как «Александрия», так и «Рух». При счете 2:2 мы создали опасный голевой момент, но не смогли его реализовать.

В перерыве тренерский штаб говорил не смотреть на счет, а играть в свой привычный футбол. Для того, чтобы выигрывать, следует создавать больше моментов и чаще бить по воротам. Чем больше вы атакуете, тем больше вероятность забить. В матче с «Александрией» «Рух» начал это делать во втором тайме и тогда команда была острее.

Нам следовало действовать с позиции давления и активнее играть впереди. К сожалению, сегодня команде не все удалось на футбольном поле».