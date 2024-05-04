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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 16:13 | Обновлено 04 мая 2024, 16:14
113
0

Роман ДИДЫК: «Это была интересная игра в исполнении обеих команд»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с «Александрией»

04 мая 2024, 16:13 | Обновлено 04 мая 2024, 16:14
113
0
Роман ДИДЫК: «Это была интересная игра в исполнении обеих команд»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 27-го тура УПЛ:

«Я думаю, это была хорошая и интересная игра в исполнении обеих команд. Выиграть этот матч могли как «Александрия», так и «Рух». При счете 2:2 мы создали опасный голевой момент, но не смогли его реализовать.

В перерыве тренерский штаб говорил не смотреть на счет, а играть в свой привычный футбол. Для того, чтобы выигрывать, следует создавать больше моментов и чаще бить по воротам. Чем больше вы атакуете, тем больше вероятность забить. В матче с «Александрией» «Рух» начал это делать во втором тайме и тогда команда была острее.

Нам следовало действовать с позиции давления и активнее играть впереди. К сожалению, сегодня команде не все удалось на футбольном поле».

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух Роман Дидык
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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