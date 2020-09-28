3-й тур
Ливерпуль
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Арсенал
28.09.2020 22:15

Арсенал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Английской Премьер-лиги

  • 28.09.2020 00:34
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Арсенал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 28-го сентября, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Одной из двух вынесенных на понедельник игр оказалось центральное противостояние всего четвертого тура, в котором действующему чемпиону предстоит принять на своем поле своего недавнего соперника по Суперкубку Англии. И полного месяца не прошло от победы «канониров» в серии пенальти над коллективом Юргена Клоппа, но теперь им предстоит решать уже турнирные задачи в рамках Премьер-лиги. У «Ливерпуля» уже есть опыт победы над серьезным соперником в этом сезоне – «Челси» был бит двумя точными ударами (2:0), в то время как «Арсенал» может записать на свой счет только удачные игры с двумя соседями по городу: против «Вест Хэма» (2:1) и «Фулхэма» (3:0). Игра будет идти на три результата, и кому-то из соперников, если не обоим сразу, точно светит первая потеря очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль».

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Илья Береза, Sport.ua

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