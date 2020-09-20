2-й тур
Челси
0:2
Ливерпуль
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Одна фатальная ошибка. Ливерпуль одолел игравший в меньшинстве Челси

Безголевой первый тайм поединка завершало удаление Андреаса Кристенсена

  • 20.09.2020 20:25
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Одна фатальная ошибка. Ливерпуль одолел игравший в меньшинстве Челси
© twitter.com/LFC

Английская Премьер-лига уже успела достаточно нашуметь после начала нового сезона. Стартовое поражение «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», неугомонный «Лидс», со своими дважды по 4:3 с разным исходом в плане набора очков, возглавляющие турнирную таблицу «Эвертон» и лондонский «Арсенал» после своих стартовых двух поединков. Вдобавок к этим событиям, в рамках второго тура национального первенства проходил первый поединок сезона с громкой вывеской. Лондонский «Челси» на родном «Стэмфорд Бридж» принимал действующего чемпиона АПЛ – «Ливерпуль».

Именно на коллектив Юргена Клоппа пришлась первая голевая феерия от коллектива Марсело Бьелсы, после чего у «красных» была ровно неделя в запасе для того, чтобы ликвидировать проблемные зоны в своей модели игры перед матчем с заведомо более сильным соперником. «Ливерпуль» ушел на трансферный рынок, с которого вернулся с громкими приобретениями в лице Диогу Жоты и Тиаго Алькантары. Получить такое усиление непосредственно на старте сезона выглядело достаточно сильной заявкой на защиту титула.

Тем более актуальным становился вопрос трансферной политики в преддверии матча с «Челси», который тратился в этой межсезонной кампании больше всех из клубов своей страны. Кай Хаверц и Тимо Вернер уже успели показать свои способности в стартовом матче с «Брайтоном» (3:1), который не стал для «пенсионеров» проблемным. Кроме того, оставались лишь вопросом времени дебюты за новый клуб Тиаго Силвы и Хакима Зийеха.

На отчетную игру новоиспеченные трансферы коллектива Клоппа в стартовый состав не попали, однако тренерский штаб «Ливерпуля» не обошелся без неожиданных решений: Фабиньо вышел в центр обороны в условиях травм Гомеса и Матипа. Бразилец в первом тайме спокойно справлялся со своими обязанностями, а помогло ему в этом неспешное течение встречи.

Нагнетать ни одна из команд так и не решались, поэтому обрамлением первой половины стал момент гостей, когда Салах опередил Кепу на правом фланге штрафной, но его прострел на пустые ворота для Фирмино перехватил Кристенсен. А также ситуация у границ владений Аррисабалаги на 44-й минуте, когда Кристенсен решил во что бы то ни стало сбивать рвавшегося к воротам Мане. Первоначальное решение арбитра Тирни о желтой «перекрасил» в красный цвет просмотр VAR, благо теперь главные арбитры АПЛ могут самостоятельно подходить к экранам в технической зоне. На перерыв «Челси» уходил в меньшинстве и с уверенностью в предстоящем активном штурме со стороны соперников.

Дебют Тиаго Алькантары пришелся на первые секунды второй половины. Клопп снял опорника в лице Хендерсона, что только подтвердило мысли о переходе гостей в уверенную атаку. В изменившихся условиях «Челси» сумел продержаться не долго. Треугольник атаки соперников закрутил комбинацию на правом фланге, после чего точную подачу на Мане от лицевой отдал Фирмино. И уже через несколько минут в очередной раз в своей карьере напортачил Кепа. Голкипер просто выбил мяч в набегавшего на него Мане, после чего Садио расстрелял пустые ворота.

Старания пятидесяти игровых минут были погребены под двумя ошибками в обороне. В меньшинстве у «Челси» был только один момент, когда можно было замахнуться на неожиданную развязку поединка, однако с пенальти не смог ударом низом в правый угол пробить Алиссона штатный исполнитель Жоржиньо. Впервые в своей карьере выступлений за «синих». Забавно, но впервые привез наказание в свои ворота Тиаго, что разительно выделялось на фоне его блестящей игры в дирижировании атак своей команды. «Пенсионеры» больше не показывали признаки жизни, а «красные» под финальный свисток упустили еще несколько голевых моментов.

В следующем туре лондонский «Челси» сыграет гостевой поединок против «Вест Бромвича», но перед этим в середине недели проведет домашний матч Кубка Английской лиги против «Барнсли». «Ливерпуль» также ожидает участие в данном кубковом турнире, а их домашняя игра в чемпионате против лондонского «Арсенала» в рамках АПЛ пройдет на фоне гостевого противостояния с «Линкольном».

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

«Челси» – «Ливерпуль» - 0:2

 Мане, 50, 54

На 75-й минуте Жоржиньо не забил пенальти (вратарь).

 Кристенсен, 44 (грубое нарушение)

«Челси»: Аррисабалага – Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс – Жоржиньо (Баркли, 79), Канте – Маунт, Ковачич (Абрахам, 79) – Вернер, Хаверц (Томори, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Фабиньо, Александер-Арнольд – Вейналдум, Хендерсон (Тиаго, 46), Кейта (Милнер, 63) – Мане, Фирмино (Минамино, 86), Салах.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 5 (3) – 14 (4)
Угловые: 1 – 11
Оффсайды: 1 – 1.

ЧЕЛСИ-ЛИВЕРПУЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    lizerginnn
      lizerginnn, 20.09.2020 21:29
    0
    чем больше денег вливается в пенсионеров, тем хуже они играют. днари.
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 20.09.2020 21:29
    0
    чем больше денег вливается в пенсионеров, тем хуже они играют. днари.
    Ссылка
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