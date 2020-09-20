ВИДЕО. Я подумал: должно быть удаление. Клопп пояснил, как победил Челси

Центральным матчем 2-го тура АПЛ была встреча «Челси» и «Ливерпуля» (0:2) на «Стэмфорд Бридж».
В первом тайме у хозяев поля был удален Андреас Кристенсен. Во втором тайме дважды отличились гости. Дубль на свой счет записал Садио Мане. «Челси» отметился лишь нереализованным пенальти.
ВИДЕО: пресс-конференция Юргена Клоппа после матча «Челси» – «Ливерпуль».
Лучшие моменты матча Челси - Ливерпуль
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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