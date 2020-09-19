В воскресенье, 20-го сентября, состоится центральный матч второго тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» примет «Ливерпуль».

В прошлом сезоне «Ливерпулю» не было равных в национальном чемпионате. Команда Юргена Клоппа досрочно стала чемпионом Англии, установив при этом несколько рекордов. «Манчестер Сити», который финишировал вторым, набрал на 18 очков меньше, а четвертый «Челси» и вовсе отстал на 33 балла.

Впрочем, команда Фрэнка Лэмпарда все равно была очень близка к завоеванию бронзовых медалей, но пропустила вперед «Манчестер Юнайтед», который набрал те же 66 очков, так как проиграла по дополнительным показателям. Тем не менее, вряд ли в «Челси» сильно расстроились, ведь главное, что путевка в Лигу чемпионов добыта.

Новый сезон команды начали с побед, но одержали их с разным эффектом. «Челси» довольно уверенно обыграл «Брайтон» (3:1) на выезде, а «Ливерпуль» с трудом «перестрелял» новичка элитного дивизиона – «Лидс» (4:3), пропустив сразу три мяча. Но уже в предстоящем туре кто-то потеряет очки, а может сразу и обе команды.

А вот из Лиги чемпионов «Ливерпуль» вылетел еще весной, до закрытия спорта на карантин. Подопечные Клоппа не смогли защитить триумф в самом престижном клубном турнире Европы, уступив в 1/8 финала мадридскому «Атлетико». Но в целом прошлый сезон все равно можно считать успешным, ведь чемпионского титула в АПЛ болельщики ждали гораздо больше.

Старт этого сезона для «красных» ознаменовался поражением в Суперкубке Англии от лондонского «Арсенала». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти более точными оказались «канониры». Впрочем, тот трофей многие считают выставочным, может, подопечные Клоппа были не слишком мотивированы и сыграли в свое удовольствие...

История личных встреч «Челси» и «Ливерпуля» насчитывает 187 матчей. 80 раз сильнее были «красные», у «синих» 65 побед, еще 42 матча завершились с ничейным исходом. В предстоящей встрече букмекеры больше верят в действующего чемпиона, но явным фаворитом «Ливерпуль» никак не назовешь.

Ориентировочные составы:

«Челси»: Кепа – Рюдигер, Зума, Тиагу Силва, Алонсо, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Маунт, Вернер.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Уилльямс, Ван Дейк, Гомез, Кейта, Фабиньо, Минамино, Салах, Мане, Фирмино.

20 сентября, воскресенье