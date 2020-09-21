Челси – Ливерпуль – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.
Лучшие моменты матча Челси - Ливерпуль
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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