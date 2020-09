Английская Премьер-лига. 2-й тур.

«Челси» – «Ливерпуль» - 0:2



Мане, 50, 54



На 75-й минуте Жоржиньо не забил пенальти (вратарь).



Кристенсен, 44 (грубое нарушение)

«Челси»: Аррисабалага – Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс – Жоржиньо (Баркли, 79), Канте – Маунт, Ковачич (Абрахам, 79) – Вернер, Хаверц (Томори, 46).

Запасные: Кабальеро, Аспиликуэта, Жиру, Хадсон-Одои.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Фабиньо, Александер-Арнольд – Вейналдум, Хендерсон (Тиаго, 46), Кейта (Милнер, 63) – Мане, Фирмино (Минамино, 86), Салах.

Запасные: Адриан, Цимикас, Джонс, Ориги.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. МОМЕНТ! Кепа спас ворота и от удара Салаха от левого угла вратарской. после чего Вейналдум не добил мяч в пустые ворота!



90+2 мин. МОМЕНТ! Потащил Кепа непростой дальний удар в левый нижний угол от Мане с небольшим рикошетом от защитника!



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, три минуты.



88 мин. Упустил мяч за боковую Вейналдум в борьбе корпусами против Джеймса на фланге.



86 мин. ЗАМЕНА У ЛИВЕРПУЛЯ. Последним на поле Клопп выпусти Минамино. Вместо Фирмино.



84 мин. МОМЕНТ! Алиссон потащил удар Абрахама с левого фланга штрафной на исполнение под дальнюю штангу!



83 мин. ОПАСНО! Из-за пределов штрафной Тиаго пробил в сторону от левой штанги!



82 мин. Джеймс снял на угловой подачу Салаха с правого фланга.



79 мин. ЗАМЕНЫ У ЧЕЛСИ. Вместо Ковачича игру завершит Абрахам, а Баркли заменил Жоржиньо.



79 мин. Салах спорил с Трентом за право исполнить штрафной. В итоге, пробил защитник. Неудачно.



78 мин. Томори придержал за корпус Фирмино у своей штрафной.

75 мин. АЛИССОН ПОТАЩИЛ УДАР С ПЕНАЛЬТИ ОТ ЖОРЖИНЬО В ПРАВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ! Фирменный прыжок не помог!



74 мин. Сейчас на VAR посмотрим еще и оффсайд у Вернера.



73 мин. ПЕНАЛЬТИ! Сольный проход Вернера с левого фланга завершился фолом со стороны Тиаго. Вот так дебют!



71 мин. Повторяется тенденция середины первого тайма – команды вновь сушат игру. Ливерпуль стоит монолитно, а у Челси просто ничего не получается.

66' - Great play from Thiago and Firmino before the latter plays in Wijnaldum. Gini's low driven effort is well saved.



[0-2]#CHELIV pic.twitter.com/mJ7Qy9Sy9u — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2020

68 мин. МОМЕНТ! Выстрел Маунта с подкруткой от правого угла штрафной отправил мяч над перекладиной!



66 мин. МОМЕНТ! Ногой парировал Кепа выстрел Фирмино с правого фланга штрафной с острого угла!



65 мин. Тиаго с левого фланга подал на дальний угол вратарской, но мяч перелетел над Фирмино.



63 мин. ЗАМЕНА У ЛИВЕРПУЛЯ. Кейта был заменен на Милнера.



61 мин. Трент подкрученной подачей углового с левого фланга отправил мяч в руки Кепе.



59 мин. Кейта не смог в касание вернуть мяч для Мане, который отыгрывался с ним во время рывка по левому флангу штрафной.



57 мин. Крайне неудачно исполнил передачу в правый фланг атаки Ковачич из центра поля.

تشيلسي 0 × 2 ليفربول | هدددددددددف ماني



#CHELIV



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Just Follow the Main Account @Faster__Goal1 pic.twitter.com/l8GGVAZKLB — GOAL24 (@GOALLLL37) September 20, 2020

54 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Привоз от Кепы хоронит его команду! Прямо в ногу Мане он выбил мяч, после чего Садио расстрелял пустые ворота!



52 мин. Челси недолго владел мячом в своей попытке ответить атакой.



50 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Фирмино и Салах обыгрались в пас у правого угла штрафной, после чего Роберто подал в центр на Мане, который опередил Джеймса при игре головой.



50 мин. Штрафной гости разыграли остроумно, но не успешно.



49 мин. Фол от Джеймса против Мане на границах штрафной.



47 мин. В атаке гости с первых минут, как и можно было ожидать.

46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. После перерыва за Ливерпуль дебютировал Тиаго выходом на замену Хендерсону, а Томори заменил Хаверца.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

That red card challenge by Christensen 🙃 pic.twitter.com/e3RQ95JyOM — B/R Football (@brfootball) September 20, 2020

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. ОПАСНО! Подкрутил со штрафного Трент над левой девяткой!



45+1 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. Карточка Кристенсена поменяла свой цвет!



45 мин. Смотрим VAR!



44 мин. ОПАСНО! Кристенсен прокатился на спине Мане, когда тот бежал под передачу со своей половины, стараясь опередить Кепу!



43 мин. Алонсо головой на дальнем углу вратарской замыкал подачу Джеймса с правого фланга, но лишь поднял мяч над чужой штрафной.

Timo Werner finds space and fizzes a shot inches wide of the post. Good effort!



🔵 0-0 🔴 [33'] #CHELIV pic.twitter.com/eIZm0yYDFc — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2020

41 мин. Хаверц подачу со стандарта исполнил неудачно. Алонсо не достал в прыжке.



40 мин. Хендерсон у входа в штрафную сбил Вернера толчком в спину.



36 мин. ОПАСНО! Робертсон завершал перевод флангов от Хендерсона ударом в одно касание из пределов штрафной, но мяч свалился у него с ноги.



33 мин. МОМЕНТ! Вернер получил отскок у чужой штрафной, сблизился с владениями Алиссона, и пробил в правый нижний угол! Чуть в сторону от цели!



32 мин. Робертсон перехватил прострел Джеймса с правого фланга.



31 мин. Челси вернулся к контролю мяча, но вновь не может перейти к обострению. Плотно играет команда Клоппа.

We've played 30 minutes here and it remains goalless.



🔵 0-0 🔴 [30'] #CHELIV pic.twitter.com/ZWRHz0Zqhr — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2020

29 мин. Никак не могут команды набрать темп поединка.



27 мин. Зума сумел опередить на мяче Салаха во время обостряющего паса на правый фланг.



24 мин. Кристенсену удалось перехватить прострел с правого фланга от Салаха.



22 мин. Маунт не смог дотянуться до мяча при подключении под подачу с левого фланга.



19 мин. Салах завершил рывок с правого фланга заблокированным ударом из-за пределов штрафной, а в контратаке Вернеру не дали разогнаться.



17 мин. Мане залез в оффсайд во время высокого перевода в левый фланг.



14 мин. МОМЕНТ! Салах опередил Кепу на мяче при передаче на правый фланг чужой штрафной, прострелил на пустые для Фирмино, но того опередил Кристенсен!

12' - Nice break from the Reds and Salah works the ball to Gini on the edge of the box. Wijnaldum's effort goes wide.



[0-0]#CHELIV pic.twitter.com/m9VtxnPSLR — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2020

12 мин. МОМЕНТ! Из-за пределов штрафной пробил Вейналдум чуть в сторону от левой штанги!



11 мин. Мане не смог развернуть атаку в сторону Салаха передачей из центральной зоны.



9 мин. С повторного подхода левый защитник гостей таки сумел заработать угловой.



8 мин. Жоржиньо вынес мяч из штрафной после прострела Робертсона с левого фланга.



6 мин. Хаверц на чужой половине сфолил против Фабиньо.



4 мин. Забрал мяч под свой контроль Ливерпуль, однако без продвижения ведет атаки.



1 мин. Челси начал с осторожной игры на своей половине.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getting ready for another big game 👊#CHELIV pic.twitter.com/nZB9idxW4U — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2020

All smiles from the new Red 😄#CHELIV pic.twitter.com/4boMtErDlN — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2020

We've arrived ahead of our first away day of the season 👊🔴#CHELIV pic.twitter.com/eyXwnqCrUe — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2020

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне(Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Еще пару месяцев назад коллективы Юргена Клоппа и Фрэнка Лэмпарда могли устроить головокружительную перестрелку на «Энфилде» (5:3) в конце успешного для «красных» сезона, а уже сейчас начинают новый путь по внутреннему первенству. Для «Челси» стартовый матч против «Брайтона» (3:1) не был проблемным, даже в условиях дебюта половины громких трансферов. А вот встреча «Ливерпуля» и «Лидса» стала голевым украшением первого тура (4:3), обнажив проблемы действующего чемпиона. Большая игра предстоит в рамках 187-й части дуэли, которая распространилась практически на все из достижимых для английских команд клубных состязаний.

