Реванш за Суперкубок. Ливерпуль уверенно разобрался с Арсеналом

Насколько длительным может оказаться период ожидания длиной в один календарный месяц? К ответу на этот вопрос можно подойти с разных сторон, однако большинство любителей футбола на старте нового сезона сойдутся на мнении, что это не так уж и много. Аккурат истечению тридцатидневного срока от торжественного поднятия футболистами лондонского «Арсеналом» Суперкубка Англии, который подопечные Микеля Артеты завоевали в серии пенальти против «Ливерпуля» Юргена Клоппа, данным соперникам вновь пришлось встретиться, но уже в рамках третьего тура Английской Премьер-лиги. В этот раз – на поле стадиона «Энфилд».



«Канониры» и «красные» начали сезон с двух побед в предыдущих поединках. Вот только календарь у действующего чемпиона Англии был более сложным, нежели у оппонента по отчетному противостоянию. Так или иначе, но лондонский «Челси» и бесстрашный новичок этого розыгрыша АПЛ «Лидс» в начале сезона выглядят серьезнее, чем «Вест Хэм» и «Фулхэм», с которыми и набрал свои дежурные шесть очков «Арсенал».



Нереализованная спортивная злость от поражения в битве за первый трофей нового сезона, а также уже сбитый в стартовых баталиях костяк футболистов – таковыми были преимущества Клоппа перед очередной встречей с Артетой. Вдобавок, на темпераментного немецкого специалиста давила унылая статистика 0:2 в очных противостояниях против испанского коллеги по тренерскому цеху.



Тяжелая раскачка в первую четверть игрового часа со стороны обеих команд, предельно низкий блок от футболистов «Арсенала», безраздельное владение мячом для «Ливерпуля» – все это мы уже видели в недавнем матче за Суперкубок, поэтому хотелось каких-то новых ощущений. Вот чего не было месяц назад, так это большого числа забитых мячей. Удивительно, но при схожем сценарии развития событий, командам удалось настрелять сразу три гола еще до перерыва.



«Красные» владели инициативой в атаке и даже успели проверить на прочность перекладину чужих ворот удачным рикошетом мяча от колена Давида Луиса при дальнем ударе Александер-Арнольда. Однако первыми забили гости. Робертсон неудачно сыграл при перехвате подачи с левого фланга, а отскок от его ноги подарил возможность Ляказетту расстрелять чужие ворота с близкой дистанции. Радость гостей была не долгой – уже через три минуты Мане в пустые ворота переправил мяч, подловив рикошет от перчаток Лено, который справился до этого с непростым ударом с правого фланга штрафной от Салаха.



«Арсенал» смотрелся достаточно целостно в командных действиях в обороне, однако постоянно удерживать у своей штрафной стремящихся атаковать Виллиана и Обамеянга было попросту невозможно. Вот бразилец и не вернулся однажды в оборону, как того требовала ситуация, а Роберстон из зоны перед вратарской завершил подачу Александер-Арнольда с правого фланга. Изо всех сил старались «канониры» удержать свои ворота сухими от старта поединка, однако пропустили дважды еще до перерыва, что подразумевало их дальнейший переход на игру первым номером.



К большому сожалению для поклонников «Арсенала», Артета так и не придумал тактику регулярного подхода к чужой штрафной. От Клоппа последовало привычное продолжение типичной модели игры «Ливерпуля», с небольшой хитростью в виде максимальной активности Мане на фланге Виллиана, которая попросту выключила бразильца из игры. Редкие контратаки через длинный пас и минимум голевых моментов – такой результат выступлений «канониров» во втором тайме. Ляказетт свой единственный чистый выход один в один с Алиссоном не реализовал, поэтому шансов отыграться у гостей не было. «Красные», в свою очередь, под конец матча выпустили на поле Жоту, который достиг успеха в поражении чужих ворот ударом с лицевой границы штрафной на 88-й минуте, установив тем самым конечный счет на табло.



По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка Английской лиги, «Ливерпулю» и «Арсеналу» придется провести очередной поединок на «Энфилде» между собой в первый день октября 2020-го года, после чего подопечные Юргена Клоппа начнут подготовку к гостевому поединку четвертого тура с «Астон Виллой», а коллектив Микеля Артеты – к домашней игре против «Шеффилд Юнайтед».

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

«Ливерпуль» – «Арсенал» - 3:1

Мане, 28, Робертсон, 35, Жота, 88 – Ляказетт, 25

Мане, 3, Александер-Арнольд, 49 – Бельерин, 68, Себальос, 72

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Милнер, 79) – Мане (Жота, 79), Фирмино (Минамино, 90+1), Салах.

«Арсенал»: Лено – Тирни, Давид Луис, Холдинг – Мейтлэнд-Найлз, Джака (Себальос, 60), Эльнени, Бельерин – Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 73), Виллиан (Пепе, 69).

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).



Удары (в створ): 21 (8) – 4 (3)

Угловые: 7 – 3

Оффсайды: 0 – 5.

ЛИВЕРПУЛЬ-АРСЕНАЛ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C