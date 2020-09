Английская Премьер-лига. 3-й тур.

«Ливерпуль» – «Арсенал» - 3:1

Мане, 28, Робертсон, 35, Жота, 88 – Ляказетт, 25

Мане, 3, Александер-Арнольд, 49 – Бельерин, 68, Себальос, 72

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Милнер, 79) – Мане (Жота, 79), Фирмино (Минамино, 90+1), Салах.

Запасные: Адриан, Уилльямс, Джонс, Ориги.

«Арсенал»: Лено – Тирни, Давид Луис, Холдинг – Мейтлэнд-Найлз, Джака (Себальос, 60), Эльнени, Бельерин – Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 73), Виллиан (Пепе, 69).

Запасные: Рунарссон, Магальяйнс, Сака, Колашинац.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. ОПАСНО! Гомес в отчаянном подкате не дал пробить Нкетии с правого фланга штрафной, после передачи Обамеянга.



90+1 мин. ЗАМЕНА У ЛИВЕРПУЛЯ. Минамино сменил Фирмино на концовку матча.



90 мин. Подача Трента с правого фланга штрафной получилась крайне неудачной.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит три минуты.



88 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Давид Луис справился с подачей Трента с правого фланга, но вынес мяч головой прямо на стоящего перед штрафной Жоту.



86 мин. Угловой на левом фланге заработал Жота своим прострелом.



83 мин. МОМЕНТ! Жоте выдал пас в левый фланг штрафной Салах, однако Диогу не смог попасть в створ ударом в ближний угол!



81 мин. ОПАСНО! Жота неудачно попытался закрутить мяч в дальний верхний угол со входа в левый фланг штрафной!



79 мин. ЗАМЕНЫ У ЛИВЕРПУЛЯ. Мане уступил место на поле для Жоты, а Милнер сменил Кейта.



78 мин. Игрокам гостей впору поучиться вбрасывать мяч из-за боковой. Вторая ошибка за сегодня.



76 мин. Фирмино простреливал с правого фланга штрафной, но мяч, рикошетом от Тирни, отправился на угловой.



73 мин. ЗАМЕНА У АРСЕНАЛА. Ляказетт был заменен на Нкетиа.

66' - Lovely play between Mane and Firmino - with Sadio turning and shooting but his shot goes just wide.



[2-1]#LIVARS pic.twitter.com/VtlETRC6Ei — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020

72 мин. Себальос на правом фланге обороны влетел со спины в Мане, после чего еще и накричал на зафиксировавшего фол арбитра.



70 мин. МОМЕНТ! Мане с левого фланга проверил реакцию Лено дальним ударом.



69 мин. ЗАМЕНА У АРСЕНАЛА. Вместо Виллиана в игру вступил Пепе.



68 мин. За подкат Бельерина против Мане на левом фланге атаки гостей арбитр показал желтую.



66 мин. Против Мане на правом фланге обороны нарушил правила Виллиан.



64 мин. МОМЕНТ! В падении пробивал Мане из центра чужой штрафной! В сторону от левой штанги!



63 мин. МОМЕНТ! Избежал в этот раз оффсайда Ляказетт, но с центрального входа в штрафную Алиссона переиграть не сумел! Классный скрытый пас от Себальоса с правого фланга!



62 мин. МОМЕНТ! Ван Дейк решился на дальний удар, который из левого нижнего угла своих ворот сумел отразить Лено!

60 мин. ЗАМЕНА У АРСЕНАЛА. Вместо Джаки на поле вышел Себальос.



60 мин. Холдинг не дал Мане пробить после заброса в правый фланг штрафной.



59 мин. Ляказетт с правого фланга штрафной неудачно попытался перебросить Алиссона, да еще и в оффсайд после паса Виллиана залез.



58 мин. Фабиньо в жестком подкате обеспечил повреждение Виллиану, но правила при этом не нарушил.



55 мин. Ливерпуль владеет мячом в большей степени, хотя коллективу Артеты уже пора отходить от оборонительной тактики.



52 мин. Мане обокрал Холдинга у чужой штрафной, после чего Робу удалось сориентироваться, и перехватить последовавший прострел с левого фланга от Робертсона.



51 мин. Простреливал с правой границы штрафной Трент, однако Луис грудью сумел остановить мяч в центре штрафной.



49 мин. Совершил накладку против Тирни на чужой половине Александер-Арнольд.



47 мин. МОМЕНТ! Мане завершил контратаку ударом над перекладиной со средней дистанции с левого полуфланга!



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

From one full-back to another 😍 pic.twitter.com/oqV7jAgdJQ — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.

43 мин. В оффсайде был Виллиан на правом фланге штрафной, а уже потом простреливал в центр.



42 мин. Не удалось Найлзу остановить мяч при передаче с правого фланга от Эльнени в дальний фланг штрафной.



41 мин. Лено успешно сыграл на среднем выходе из ворот при перехвате передачи с правого фланга.



39 мин. Трент вновь грузил мяч в штрафную с правого фланга, но Луис удачно сыграл на перехвате.



37 мин. 73% владения мячом за хозяевами.



35 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Виллиан решил не закрывать Робертсона при этой подаче Трента с правого фланга, и левый защитник команды Клоппа спокойно переиграл Лено, после приема мяча на грудь!



32 мин. МОМЕНТ! Лено сумел парировать неожиданный удар от Кейта с острого угла на правом фланге штрафной.

It's Sadio Mane's fifth season at Liverpool.



He's scored against Arsenal in all of them 💥 pic.twitter.com/oaeKoKSOxM — B/R Football (@brfootball) September 28, 2020

30 мин. Рикошетом от ноги Джаки отправился мяч за лицевую на левом фланге при дальнем ударе Фирмино, однако арбитр дал удар от ворот.



28 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Мане добил мяч в сетку пустых ворот, подловив на дальней штанге отскок мяча от перчаток Лено, который до этого парировал удар Салаха в завершении рывка египтянина по правому флангу штрафной!



27 мин. В оффсайд попал Ляказетт при забросе верхом из глубины.

25 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Робертсон неудачно перехватил подачу с левого фланга, а рикошет от его ноги отправил мяч точно под удар стоящему в одиночестве перед воротами Ляказетту!



24 мин. МОМЕНТ! Запаниковала оборона гостей под прессингом, потеряла мяч у своей штрафной, после чего Вейналдум из полкруга низом пробил в руки Лено! Там, где паника началась, там она и закончилась.



21 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Трент поймал отскок от подачи Робертсона с углового на левом фланге в зоне за пределами штрафной, после чего пробил в корпус Бельерина, рикошет от которого отыграл Лено, однако мяч отправился в перекладину!



21 мин. Джака в прыжке перехватил подачу с левого фланга от Робертсона.



20 мин. Полностью перешел контроль к хозяевам, а команда Артеты демонстрирует низкий блок образца матча за Суперкубок.



18 мин. Салах не смог развить розыгрыш атаки по правому флангу передачей в штрафную в направлении Фирмино.

15' - CHANCE! A great cross from Trent is met by Mane but Leno makes a point-blank save.



[0-0]#LIVARS pic.twitter.com/oe4bCBMsue — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020

15 мин. МОМЕНТ! Точно в Лено пришелся удар от Мане, который завершал подачу Трента с правого фланга на вход во вратарскую!



13 мин. ОПАСНО! Запустил мяч над воротами Салах, замыкая прострельный пас с углового на левом фланге от Робертсона в центр штрафной.



12 мин. В Холдинга пришелся удар со входа в левый фланг штрафной от Мане.



9 мин. Команда Клоппа так и не довела свой розыгрыш до удара, после чего соперники перешли в собственное наступление. Темп игры слишком рваный.



7 мин. Хозяева поля забрали мяч под свой контроль.



5 мин. Попытка Робертсона сыграть в стенку с Мане на фланге завершилась перехватом от Холдинга.



3 мин. Таки на желтую усадили грубого Мане.



3 мин. Мане уже успел вырубить два фланга соперников. Бельерин получил по ногам, а вот на Тирни пришлась отмашка в лицо.



1 мин. Коллектив Артеты начал с нервного контроля на своей половине. Хозяева поджимают от старта!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 28-го сентября, состоится поединок 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Одной из двух вынесенных на понедельник игр оказалось центральное противостояние всего четвертого тура, в котором действующему чемпиону предстоит принять на своем поле своего недавнего соперника по Суперкубку Англии. И полного месяца не прошло от победы «канониров» в серии пенальти над коллективом Юргена Клоппа, но теперь им предстоит решать уже турнирные задачи в рамках Премьер-лиги. У «Ливерпуля» уже есть опыт победы над серьезным соперником в этом сезоне – «Челси» был бит двумя точными ударами (2:0), в то время как «Арсенал» может записать на свой счет только удачные игры с двумя соседями по городу: против «Вест Хэма» (2:1) и «Фулхэма» (3:0). Игра будет идти на три результата, и кому-то из соперников, если не обоим сразу, точно светит первая потеря очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал».