Вест Хэм проиграл Арсеналу, Ярмоленко вышел на замену

Украинский вингер отыграл около 10 минут

  • 19.09.2020 23:54
  • 604 просмотра
  • 1 комментарий
Вест Хэм проиграл Арсеналу, Ярмоленко вышел на замену
© twitter.com/westham

В матче 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» не сумел реабилитироваться после поражения в стартовом поединке и уступил «Арсеналу» 1:2.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле на 83-й минуте и отыграл около 10 минут.

Отметим поражение «Манчестер Юнайтед» в другом матче дня. Несмотря на гол новичка Донни ван де Бека, команда уступила «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

АПЛ. 2-й тур.

Арсенал - Вест Хэм 2:1
Голы: Ляказетт, 25, Нкетиа, 85 - Антонио, 45

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:3
Голы: ван де Бек, 80 - Таунсенд, 7, Заа, 74, 85

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kuskus
    online
      kuskus, 20.09.2020 00:06
    0
    Схоже Андрій ще надовго на лавці буде - другий гол частково на його совісті - прогавив противника за своєю спиною ...
    Ссылка
    kuskus
    online
      kuskus, 20.09.2020 00:06
    0
    Схоже Андрій ще надовго на лавці буде - другий гол частково на його совісті - прогавив противника за своєю спиною ...
    Ссылка
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