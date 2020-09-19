Вест Хэм проиграл Арсеналу, Ярмоленко вышел на замену

В матче 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» не сумел реабилитироваться после поражения в стартовом поединке и уступил «Арсеналу» 1:2.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле на 83-й минуте и отыграл около 10 минут.
Отметим поражение «Манчестер Юнайтед» в другом матче дня. Несмотря на гол новичка Донни ван де Бека, команда уступила «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.
АПЛ. 2-й тур.
Арсенал - Вест Хэм 2:1
Голы: Ляказетт, 25, Нкетиа, 85 - Антонио, 45
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:3
Голы: ван де Бек, 80 - Таунсенд, 7, Заа, 74, 85
Источник — Sport.ua
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