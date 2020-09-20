В поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби, в котором «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм Юнайтед).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
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Источник — YouTube
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