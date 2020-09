Снова запас. Андрей Ярмоленко не выйдет в основе на матч с Арсеналом

Сегодня в 22:00 в рамках второго тура АПЛ стартует матч «Арсенал» - «Вест Хэм». Украинский вингер Андрей Ярмоленко остался в запасе.

В 1-м туре Ярмоленко вышел на поле на 67-й минуте.

📋 The team is in! Here's how we line up for #ARSWHU... pic.twitter.com/6oLa5SVDtK