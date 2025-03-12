Дансоко и Данфака. Житомирское Полесье усилилось двумя сенегальцами

Житомирское «Полесье» усилило состав двумя молодыми сенегальцами.

В последние часы трансферного окна житомирский клуб заявил на сезон УПЛ двух перспективных футболистов из Сенегала.

К команде присоединились 19-летний нападающий Дансоко Садиа и 18-летний защитник Данфака Мамаду Мади.

Ожидается, что сначала оба игрока будут адаптироваться в команде U-19, где будут получать игровую практику.

Параллельно они будут тренироваться с основным составом, постепенно набираясь опыта и ожидая своего шанса дебютировать на профи-уровне.