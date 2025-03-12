Дансоко и Данфака. Житомирское Полесье усилилось двумя сенегальцами
Игроками житомирской команды стали Дансоко Садиа и Данфака Мамаду Мади
Житомирское «Полесье» усилило состав двумя молодыми сенегальцами.
В последние часы трансферного окна житомирский клуб заявил на сезон УПЛ двух перспективных футболистов из Сенегала.
К команде присоединились 19-летний нападающий Дансоко Садиа и 18-летний защитник Данфака Мамаду Мади.
Ожидается, что сначала оба игрока будут адаптироваться в команде U-19, где будут получать игровую практику.
Параллельно они будут тренироваться с основным составом, постепенно набираясь опыта и ожидая своего шанса дебютировать на профи-уровне.
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