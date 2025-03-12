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  4. Дансоко и Данфака. Житомирское Полесье усилилось двумя сенегальцами
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 06:09 | Обновлено 12 марта 2025, 06:16
399
0

Дансоко и Данфака. Житомирское Полесье усилилось двумя сенегальцами

Игроками житомирской команды стали Дансоко Садиа и Данфака Мамаду Мади

12 марта 2025, 06:09 | Обновлено 12 марта 2025, 06:16
399
0
Дансоко и Данфака. Житомирское Полесье усилилось двумя сенегальцами
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» усилило состав двумя молодыми сенегальцами.

В последние часы трансферного окна житомирский клуб заявил на сезон УПЛ двух перспективных футболистов из Сенегала.

К команде присоединились 19-летний нападающий Дансоко Садиа и 18-летний защитник Данфака Мамаду Мади.

Ожидается, что сначала оба игрока будут адаптироваться в команде U-19, где будут получать игровую практику.

Параллельно они будут тренироваться с основным составом, постепенно набираясь опыта и ожидая своего шанса дебютировать на профи-уровне.

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир U-19
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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