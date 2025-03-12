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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о подписании чемпиона мира
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 09:27 |
1178
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о подписании чемпиона мира

Сергей Булеца полноценно ушел из киевского «Динамо»

12 марта 2025, 09:27 |
1178
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о подписании чемпиона мира
ФК Александрия. Сергей Булеца

«Александрия» официально объявила о подписании украинского полузащитника киевского «Динамо» Сергея Булецы.

Отмечается, что переход состоялся на правах полноценного трансфера. 26-летний футболист подписал с «горожанами» контракт до завершения сезона 2026/27.

Сергей является воспитанником закарпатского футбола. Свой футбольный путь продолжил в академии киевского «Динамо». Выступал за «Динамо» (Киев), «Днепр-1», «Зарю», польские «Заглембе» и «Лехию».

Был игроком молодежных сборных Украины практически всех возрастных категорий: U-17, U-19, U-20, U-21. В составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира. Имеет в своем активе 3 матча за национальную сборную Украины. Является мастером спорта Украины международного класса.

В сезоне 2024/25 Сергей Булеца провел 8 матчей за гданьскую «Лехию», но не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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