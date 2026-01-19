Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 января 2026, 12:14 | Обновлено 19 января 2026, 12:20
Товарищеские матчи, 18 января. Металлист 1925 проиграл спарринг в Испании

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 18 января. Металлист 1925 проиграл спарринг в Испании
ФК Металлист 1925

18 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день спарринг провела одна украинская команда.

Харьковский Металлист 1925 на сборах в Испании уступил австрийскому клубу Вольфсбергер (0:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 18 января 2026

  • Токио (Япония) – Хиросима (Япония) – 4:3
  • Приштина (Косово) – Острава (Чехия) – 3:2
  • Витковице (Чехия) – Пуста Полом (Чехия) – 3:0
  • Запы (Чехия) – Повлтавска ФА (Чехия) – 4:2
  • ВСГ Сваровски (Австрия) – НК Браво (Словения) – 0:0
  • Гросупле (Словения) – Будафок (Венгрия) – 2:2
  • Дьор (Венгрия) – Комарно (Словакия) – 0:7
  • Левадия (Эстония) – Нымме Юнайтед (Эстония) – 2:4
  • Раднички 1923 (Сербия) – Канвон (Южная Корея) – 0:1
  • Хенефосс (Норвегия) – Лиллехаммер (Норвегия) – 2:2
  • Шленск Вроцлав (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 1:2
  • Богемианс (Ирландия) – Финглас Юнайтед (Ирландия) – 0:1
  • Вердер Бремен II (Германия) – Ротенбургер (Германия) – 6:1
  • Железничар Панчево (Сербия) – Теплице (Чехия) – 2:2
  • Исхей Болдклуб (Дания) – Гладсаксе (Дания) – 3:1
  • Оберхаузен (Германия) – Лукенвальде (Германия) – 1:1
  • Работнички (Северная Македония) – Шкупи (Северная Македония) – 5:2
  • Тасмания Берлин (Германия) – Полония Слубице (Польша) – 1:2
  • АК Оулу (Финляндия) – Джиппо (Финляндия) – 1:1
  • Бабельсберг (Германия) – Шенинген (Германия) – 2:2
  • Таллинн (Эстония) – Маарду (Эстония) – 1:4
  • Яблонец (Чехия) – Погонь Щецин (Польша) – 0:0
  • Тампере Юнайтед (Финляндия) – Турку 2 (Финляндия) – 0:0
  • Баумберг (Германия) – Бергиш Гладбах (Германия) – 3:4
  • Бринкумер (Германия) – Вильгельмсхафен (Германия) – 3:8
  • Брно (Чехия) – Балкани (Косово) – 2:1
  • Кларгольц (Германия) – Каунитц (Германия) – 2:0
  • Липпштадт (Германия) – Редингхаузен (Германия) – 1:0
  • Ваттеншайд (Германия) – Фортуна Дюссельдорф II (Германия) – 3:2
  • Гифенбек (Германия) – Пекело (Германия) – 0:2
  • Падерборн II (Германия) – Эмден (Германия) – 2:1
  • Рапид (Австрия) – Дьор (Венгрия) – 0:2
  • Актобе (Казахстан) – Острава (Чехия) – 0:3
  • ахмат грозный (россия) – ОФК Белград (Сербия) – 3:0
  • Вольфсбергер (Австрия) – Металлист 1925 (Украина) – 1:0
  • Напредак (Сербия) – Навбахор Наманган (Узбекистан) – 3:0
  • Ракув (Польша) – Партизан (Сербия) – 1:1
  • Форвертс-Ваккер (Германия) – Пиннеберг (Германия) – 9:4
  • Шпрокгефель (Германия) – Обершпрокгофель (Германия) – 3:1
  • Калев Таллинн (Эстония) – Флора U21 (Эстония) – 3:1
  • ТПВ (Финляндия) – Ювяскюля (Финляндия) – 2:2
  • Хемницер (Германия) – Подбрезова (Словакия) – 5:2
  • Нымме Калью U21 (Эстония) – Виймси ЙК (Эстония) – 2:1
  • Кахамарка (Перу) – АД Тарма (Перу) – 2:1
  • Люн (Норвегия) – Тромсе (Норвегия) – 0:2

ВИДЕО. Вольфсбергер (Австрия) – Металлист 1925 (Украина) – 1:0

