19 января 2026, 12:14 | Обновлено 19 января 2026, 12:20
Товарищеские матчи, 18 января. Металлист 1925 проиграл спарринг в Испании
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
18 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринг провела одна украинская команда.
Харьковский Металлист 1925 на сборах в Испании уступил австрийскому клубу Вольфсбергер (0:1).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 18 января 2026
- Токио (Япония) – Хиросима (Япония) – 4:3
- Приштина (Косово) – Острава (Чехия) – 3:2
- Витковице (Чехия) – Пуста Полом (Чехия) – 3:0
- Запы (Чехия) – Повлтавска ФА (Чехия) – 4:2
- ВСГ Сваровски (Австрия) – НК Браво (Словения) – 0:0
- Гросупле (Словения) – Будафок (Венгрия) – 2:2
- Дьор (Венгрия) – Комарно (Словакия) – 0:7
- Левадия (Эстония) – Нымме Юнайтед (Эстония) – 2:4
- Раднички 1923 (Сербия) – Канвон (Южная Корея) – 0:1
- Хенефосс (Норвегия) – Лиллехаммер (Норвегия) – 2:2
- Шленск Вроцлав (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 1:2
- Богемианс (Ирландия) – Финглас Юнайтед (Ирландия) – 0:1
- Вердер Бремен II (Германия) – Ротенбургер (Германия) – 6:1
- Железничар Панчево (Сербия) – Теплице (Чехия) – 2:2
- Исхей Болдклуб (Дания) – Гладсаксе (Дания) – 3:1
- Оберхаузен (Германия) – Лукенвальде (Германия) – 1:1
- Работнички (Северная Македония) – Шкупи (Северная Македония) – 5:2
- Тасмания Берлин (Германия) – Полония Слубице (Польша) – 1:2
- АК Оулу (Финляндия) – Джиппо (Финляндия) – 1:1
- Бабельсберг (Германия) – Шенинген (Германия) – 2:2
- Таллинн (Эстония) – Маарду (Эстония) – 1:4
- Яблонец (Чехия) – Погонь Щецин (Польша) – 0:0
- Тампере Юнайтед (Финляндия) – Турку 2 (Финляндия) – 0:0
- Баумберг (Германия) – Бергиш Гладбах (Германия) – 3:4
- Бринкумер (Германия) – Вильгельмсхафен (Германия) – 3:8
- Брно (Чехия) – Балкани (Косово) – 2:1
- Кларгольц (Германия) – Каунитц (Германия) – 2:0
- Липпштадт (Германия) – Редингхаузен (Германия) – 1:0
- Ваттеншайд (Германия) – Фортуна Дюссельдорф II (Германия) – 3:2
- Гифенбек (Германия) – Пекело (Германия) – 0:2
- Падерборн II (Германия) – Эмден (Германия) – 2:1
- Рапид (Австрия) – Дьор (Венгрия) – 0:2
- Актобе (Казахстан) – Острава (Чехия) – 0:3
- ахмат грозный (россия) – ОФК Белград (Сербия) – 3:0
- Вольфсбергер (Австрия) – Металлист 1925 (Украина) – 1:0
- Напредак (Сербия) – Навбахор Наманган (Узбекистан) – 3:0
- Ракув (Польша) – Партизан (Сербия) – 1:1
- Форвертс-Ваккер (Германия) – Пиннеберг (Германия) – 9:4
- Шпрокгефель (Германия) – Обершпрокгофель (Германия) – 3:1
- Калев Таллинн (Эстония) – Флора U21 (Эстония) – 3:1
- ТПВ (Финляндия) – Ювяскюля (Финляндия) – 2:2
- Хемницер (Германия) – Подбрезова (Словакия) – 5:2
- Нымме Калью U21 (Эстония) – Виймси ЙК (Эстония) – 2:1
- Кахамарка (Перу) – АД Тарма (Перу) – 2:1
- Люн (Норвегия) – Тромсе (Норвегия) – 0:2
Читайте также:Минимальное поражение. Металлист 1925 уступил Вольфсбергеру
ВИДЕО. Вольфсбергер (Австрия) – Металлист 1925 (Украина) – 1:0
