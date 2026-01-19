Украина. Премьер лига19 января 2026, 12:47 | Обновлено 19 января 2026, 12:48
364
0
Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах
Львовский клуб проведет восемь поединков
19 января 2026, 12:47 | Обновлено 19 января 2026, 12:48
364
0
«Карпаты проведут восемь спаррингов в рамках зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
«Львы» проводят свои сборы в Испании. Команду тренирует новый коуч Фран Фернандес, который заменил Владислава Лупашко
Контрольные матчи «Карпат» на зимних сборах:
- 20 января – Тэджон (Южная Корея);
- 22/23 января – соперник и окончательная дата будут определены позже;
- 28 января – Оденсе (Дания);
- 29 января – ИФК Вернаму (Швеция);
- 3 февраля – соперник будет определен позже;
- 7 февраля – ГАИС (Швеция);
- 8 февраля – Стьярнан (Исландия);
- 13 февраля – Тяньцзинь (Китай).
После первого круга «Карпаты» с 19 очками расположились на девятом месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» хотят подписать экс-форварда «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2026, 18:52 11
Украинский защитник присоединится к «Аяксу»
Биатлон | 18 января 2026, 14:03 3
Кристина сделала яркий рывок в Рупольдинге
Футбол | 18.01.2026, 13:51
Футбол | 19.01.2026, 08:19
Футбол | 19.01.2026, 13:18
Комментарии 0
Популярные новости
17.01.2026, 12:42 4
17.01.2026, 11:44 4
18.01.2026, 15:20 2
18.01.2026, 23:57 19
Футбол
17.01.2026, 16:13 44
18.01.2026, 09:41 2