Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 12:47 | Обновлено 19 января 2026, 12:48
364
0

Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах

Львовский клуб проведет восемь поединков

19 января 2026, 12:47 | Обновлено 19 января 2026, 12:48
364
0
Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах
ФК Карпаты

«Карпаты проведут восемь спаррингов в рамках зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

«Львы» проводят свои сборы в Испании. Команду тренирует новый коуч Фран Фернандес, который заменил Владислава Лупашко

Контрольные матчи «Карпат» на зимних сборах:

  • 20 января – Тэджон (Южная Корея);
  • 22/23 января – соперник и окончательная дата будут определены позже;
  • 28 января – Оденсе (Дания);
  • 29 января – ИФК Вернаму (Швеция);
  • 3 февраля – соперник будет определен позже;
  • 7 февраля – ГАИС (Швеция);
  • 8 февраля – Стьярнан (Исландия);
  • 13 февраля – Тяньцзинь (Китай).

После первого круга «Карпаты» с 19 очками расположились на девятом месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» хотят подписать экс-форварда «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ избавился от скандального легионера
Тренер Динамо U-19: «Хотим видеть результат и прогресс от каждого игрока»
«В прифронтовой город игроки едут неохотно». Ковалец – о своем назначении
Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Оденсе ГАИС Стьярнан Тяньцзинь Цюаньцзянь
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18 января 2026, 18:52 11
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру

Украинский защитник присоединится к «Аяксу»

Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Биатлон | 18 января 2026, 14:03 3
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира

Кристина сделала яркий рывок в Рупольдинге

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Футбол | 19.01.2026, 08:19
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Футбол | 19.01.2026, 13:18
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 19
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем