Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах

«Карпаты проведут восемь спаррингов в рамках зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

«Львы» проводят свои сборы в Испании. Команду тренирует новый коуч Фран Фернандес, который заменил Владислава Лупашко

Контрольные матчи «Карпат» на зимних сборах:

20 января – Тэджон (Южная Корея);

22/23 января – соперник и окончательная дата будут определены позже;

28 января – Оденсе (Дания);

29 января – ИФК Вернаму (Швеция);

3 февраля – соперник будет определен позже;

7 февраля – ГАИС (Швеция);

8 февраля – Стьярнан (Исландия);

13 февраля – Тяньцзинь (Китай).

После первого круга «Карпаты» с 19 очками расположились на девятом месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» хотят подписать экс-форварда «Динамо».