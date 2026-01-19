СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 19 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Кремонезе – Верона
21:45 Лацио – Комо
22:00 Брайтон – Борнмут
22:00 Эльче – Севилья
22:15 Эштрела – Эшторил
