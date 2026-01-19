СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 января

В понедельник, 19 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Кремонезе – Верона

2.68 – 2.98 – 3.27

21:45 Лацио – Комо

3.02 – 2.92 – 2.92

22:00 Брайтон – Борнмут

1.91 – 4.12 – 4.01

22:00 Эльче – Севилья

2.37 – 3.34 – 3.41

22:15 Эштрела – Эшторил

2.99 – 3.46 – 2.46

