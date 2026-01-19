Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

19 января в 17:00 встречаются Полесье Житомир и польская команда Легия Варшава.

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит на стадионе Marbella Football Center в испанском городе Марбелья.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Полесье – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча