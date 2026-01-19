19.01.2026 17:00 - : -
Украина. Премьер лига19 января 2026, 12:47 |
164
0
Полесье – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча
19 января 2026, 12:47 |
164
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
19 января в 17:00 встречаются Полесье Житомир и польская команда Легия Варшава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Игра проходит на стадионе Marbella Football Center в испанском городе Марбелья.
Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Полесье – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 18 января 2026, 14:03 3
Кристина сделала яркий рывок в Рупольдинге
Футбол | 19 января 2026, 13:18 0
Александр покидает состав Ноттингем Форест
Бокс | 19.01.2026, 10:00
Футбол | 18.01.2026, 16:46
Футбол | 19.01.2026, 09:11
Комментарии 0
Популярные новости
17.01.2026, 08:20
18.01.2026, 07:05 12
17.01.2026, 12:42 4
18.01.2026, 10:13 18
17.01.2026, 11:44 4
18.01.2026, 15:20 2
18.01.2026, 08:46 8
19.01.2026, 00:09 7