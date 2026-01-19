Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
19.01.2026 17:00 - : -
Легия Варшава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Полесье – Легия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Полесье

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

19 января в 17:00 встречаются Полесье Житомир и польская команда Легия Варшава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит на стадионе Marbella Football Center в испанском городе Марбелья.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

По теме:
Тренер Динамо U-19: «Хотим видеть результат и прогресс от каждого игрока»
Известно, с кем сыграют Карпаты на сборах
Кривбасс – Орхус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Полесье Житомир Легия Варшава
Николай Степанов
