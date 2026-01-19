Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ избавился от скандального легионера
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ избавился от скандального легионера

Эйнел Соареш покинул черкасский ЛНЗ

ФК ЛНЗ. Эйнел Соареш

Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе из расположения клуба опального легионера Эйнела Соареша. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, вингер продолжит карьеру в словацком ФК «Тренчин», куда перебрался на правах арендного соглашения. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

За несколько туров до завершения первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги «фиолетовые» отправили легионера в команду U-19, а генеральный директор клуба подчеркнул, что никто не будет выше, чем клуб.

В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовые», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.

Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
