ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный лидер УПЛ избавился от скандального легионера

Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе из расположения клуба опального легионера Эйнела Соареша. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, вингер продолжит карьеру в словацком ФК «Тренчин», куда перебрался на правах арендного соглашения. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

За несколько туров до завершения первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги «фиолетовые» отправили легионера в команду U-19, а генеральный директор клуба подчеркнул, что никто не будет выше, чем клуб.

В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовые», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.